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Новые детали об отмене нарушения финансовых правил PSR Эвертоном

Англия

Сообщает The Times

Новые детали об отмене нарушения финансовых правил PSR Эвертоном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Недавно "Эвертон" опубликовал информацию о том, что Английская Премьер-лига закрыла расследование финансовых нарушений клуба за закончившийся сезон 2022/23.

В сообщении они отметили: "Детально рассмотрев дополнительную информацию и документы, предоставленные клубом, Дирекция Премьер-лиги пришла к выводу, что продолжение рассмотрения второй части их жалобы не является целесообразным или пропорциональным".

Однако The Times обнародовала новую информацию о делах вокруг "ирисок", а именно "Эвертон" превысил допустимый порог убытков в размере 105 миллионов фунтов за трехлетний период на сумму чуть более 23 млн фунтов до июня 2023 года. Но из-за 6,5 миллиона, которые из этих 23 связаны с процентными платежами по строительству нового стадиона на Брамли-Мур Док, привело к тому, что АПЛ закрыла расследование.

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Источник:
thetimes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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