Челси и Наполи заинтересованы вингером МЮ, но есть одно но

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо заинтересовал руководство "Челси" и "Наполи", однако из-за плохого характера игрока ни один из клубов не будет спешить связываться с агентом аргентинца.

По имеющейся информации, "Наполи", потерявший своего звездного грузина, ищет замену ему, а "Челси" в свою очередь ищет подкрепление в составе после ситуации с Мудриком. Они заинтересованы в аргентинском вингере, но их беспокоит его поведение, характер.

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Ранее о плохом характере игрока сообщал бывший тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг, новый тренер "красных дьяволов" тоже не в восторге от игрока, хотя ценит его как футболиста.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ Гарначо забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу в 20 играх.