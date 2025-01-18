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Владелец Манчестер Юнайтед хочет построить новый клубный стадион

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Владелец Манчестер Юнайтед хочет построить новый клубный стадион

Фото: twitter.com/ManUtd

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Владелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф хочет построить новый клубный стадион.

Джим Рэтклифф хочет построить стадион на 100 тысяч мест. Рабочая группа предложила два варианта: либо реконструкция "Олд Траффорд", либо новый стадион.

"В отчёте говорится, что варианты "Юнайтед" теперь сводятся к двум: либо построить новый стадион на 100 000 мест, либо перестроить "Олд Траффорд" и увеличить его вместимость до 87 000 мест. Решение должно быть принято к концу сезона", - сообщил источник.

По словам The Times, Рэтклифф и INEOS, отвечающие за футбольную деятельность предпочли бы переехать на новый стадион, строительство которого займёт 7 лет и обойдётся примерно в 2–2,3 миллиарда фунтов стерлингов. В то время, реконструкция "Олд Траффорд" увеличит вместимость на 13 тысяч мест и пришлось бы закрыть часть трибуны имени сэра Бобби Чарльтона.

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Председатель рабочей группы по восстановлению "Олд Траффорд" заявил, что новый стадион станет одним из "крупнейших проектов по восстановлению, когда-либо реализованных в Великобритании".

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Олд Траффорд Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
The Times
Опубликовал: Владислав Прийменко
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