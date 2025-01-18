Владелец Манчестер Юнайтед хочет построить новый клубный стадион

Владелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф хочет построить новый клубный стадион.

Джим Рэтклифф хочет построить стадион на 100 тысяч мест. Рабочая группа предложила два варианта: либо реконструкция "Олд Траффорд", либо новый стадион.

"В отчёте говорится, что варианты "Юнайтед" теперь сводятся к двум: либо построить новый стадион на 100 000 мест, либо перестроить "Олд Траффорд" и увеличить его вместимость до 87 000 мест. Решение должно быть принято к концу сезона", - сообщил источник.

По словам The Times, Рэтклифф и INEOS, отвечающие за футбольную деятельность предпочли бы переехать на новый стадион, строительство которого займёт 7 лет и обойдётся примерно в 2–2,3 миллиарда фунтов стерлингов. В то время, реконструкция "Олд Траффорд" увеличит вместимость на 13 тысяч мест и пришлось бы закрыть часть трибуны имени сэра Бобби Чарльтона.

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Председатель рабочей группы по восстановлению "Олд Траффорд" заявил, что новый стадион станет одним из "крупнейших проектов по восстановлению, когда-либо реализованных в Великобритании".