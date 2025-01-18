АПЛ. Ньюкасл – Борнмут 1:4. Вишневая косточка поперек горла

Серия "Ньюкасла" и лично Александера Исака накануне этого матча поражали. Победы "сорок" в последнее время стали обыденностью и их возвращение в топ-4 не вызвало особых удивлений, но продолжить подобную серию было непросто, ведь противостоять пришлось подопечным Андони Ираолы, которые также находятся в неплохой форме и умеют отбирать очки у номинальных фаворитов.

В стартовом составе "вишен", конечно, вышел Илья Забарный, к этому мы уже привыкли. Особых сюрпризов от обоих тренеров в стартовых составах мы не увидели, все было ожидаемо. Вопрос лишь в том, что именно по игре, как Забарный и компания останавливали Исаака и остановили ли его?

Старт матча был однозначно за гостями. Кажется, что подопечные Эдди Хау просто не проснулись и банально не успевали за скоростями соперников. Сначала удар от Данго Уаттара потянул Дубравка, затем Семенйо пробил выше ворот, а затем Джастин Клюйверт все же открыл счет. Перехват произошел быстрый в центре, передача на ход Семеньо, который увидел забегание от Клюйверта вторым темпом и отдал точно, а Джастин пробил безошибочно в дальний угол ворот. 0:1.

После этого гола "сороки" все же проснулись. Но не для того, чтобы срочно сравнять, а по крайней мере перестать пропускать подобные атаки и отвести игру от собственных ворот. Отвести игру удалось, а вот эффективно атаковать не очень. Трудно сказать, то ли Александер Исак сегодня просто не в форме, то ли его остановила оборона "вишен", похоже было, что и то, и другое. Забарный лично выиграл несколько дуэлей у шведского нападающего и может занести себе это в актив, никаких сомнений.

"Сороки" все же сравняли счет после углового, когда Гордон подал и Бруно Гимараес удачно замкнул ударом головой. Однако это не выглядело как логическое развитие событий, просто удалось забить, при этом особо много времени команда в атаке не провела. В дальнейшем матч перешел в фазу спокойных взаимных атак, но скорее одиночных атак. В конце тайма, после ошибки от того же Гимараеса на своей половине поля, Уаттара отдал передачу в штрафную на Клюйверта и тот без раздумий пробил, оформив дубль. "Борнмут" снова впереди и кто скажет, что это случайность?

Во втором тайме команды играли по счету, как того и можно было ожидать. Подопечные Ираолы не настаивали на атаках и скорее отталкивались от обороны в поисках контратак, а "сороки" летели сравнивать. Однако создавать моменты было непросто, учитывая организованную оборону "вишен". Эффективнее были именно гости, которые забили и третий гол в ворота Дубравки, когда только ВАР при просмотре повтора заметил, что мяч перед тем покинул пределы поля. Повезло "Ньюкаслу".

До конца матча если кто-то и был близок к забитому голу, то это именно "Борнмут", они создали еще два очень острых момента, которые не смогли реализовать, а уже в компенсированное арбитром время после очередной ошибки на своей половине поля состоялся перехват, после которого Клюйверт смело пробил из-за пределов штрафной точно в угол ворот, Дубравка даже не бросился. Это хет-трик, это 1:3. И если этого было кому-то мало, то до финального свистка Керкез еще отметился голом в простой ситуации решил пробивать после передачи от Клюйверта. Красота и тотальное уничтожение "сорок" на их же поле.

А вот Исака и компанию почти не было заметно, хотя это им нужно было сравнивать счет. Сегодня "сороки" просто не подъехали на матч, не было тех скоростей и постоянных забеганий, их сдержали, их ликвидировали. Справедливая победа "Борнмута", который поднимается на шестую строчку и теперь до четвертого "Ньюкасла" рукой подать, ведь между ними 1 балл.

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Ньюкасл" — "Борнмут" 1:4

Голы: Гимараэс (25) — Клюйверт (6, 44, 90+2), Керкез (90+6)

*На 61-й минуте гол Данго Уаттара был отменен после просмотра ВАР

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто, Ботман (Шер, 46), Берн, Холл (Триппьер, 66) — Гимараэс (Осула, 90+1), Тонали, Жоэлинтон — Мерфи (Уиллок, 66), Исак, Гордон

"Борнмут": Кепа — Кук, Забарный, Гейсен, Керкез — Кристи, Адамс — Брукс (Джеббисон, 82), Клюйверт (Уинтерберн, 90+8), Семеньо — Уаттара (Рис-Доттин, 90+8)

Предупреждения: Жоэлинтон (45+5) — Адамс (45+5), Клюйверт (45+6), Кристи (71), Уаттара (77), Джеббисон (90+3), Керкез (90+7)