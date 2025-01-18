Одна из лучших команд в домашних матчах примет лидера чемпионата. В старте ли Ярмолюк на матч против Ливерпуля?

"Брентфорд" в 22-м туре Английской Премьер-Лиги примет "Ливерпуль".

Егор Ярмолюк выходит в старте:

Your Bees to face Liverpool ???? pic.twitter.com/Q0kLjdmWOk — Brentford FC (@BrentfordFC) January 18, 2025

Стартовый состав "Ливерпуля":

Team news is IN for #BRELIV ???? — Liverpool FC (@LFC) January 18, 2025

Егор Ярмолюк сыграл в 16-ти матчах "Брентфорда" в Премьер-Лиге. В стартовом составе он выходил в пяти из них. В 11-ти выходил со скамейки запасных.

"Брентфорд" - одна из лучших команд в Премьер-Лиге по домашним матчам. "Пчёлы" в 11-ти матчах набрали 23 очка. Столько же у "Ливерпуля" и на балл выше у "Арсенала".

"Ливерпуль" лидирует по набранным очкам в выездных матчах. У "мерсисайдцев" 24 очка и игра в запасе.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Перед матчем "Брентфорд" занимает 11-е место, набрав 28 очков. "Ливерпуль" - лидер турнирной таблицы с 47-ю баллами.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.