Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одна из лучших команд в домашних матчах примет лидера чемпионата. В старте ли Ярмолюк на матч против Ливерпуля?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
"Брентфорд" в 22-м туре Английской Премьер-Лиги примет "Ливерпуль".
Егор Ярмолюк выходит в старте:
Your Bees to face Liverpool ???? pic.twitter.com/Q0kLjdmWOk— Brentford FC (@BrentfordFC) January 18, 2025
Стартовый состав "Ливерпуля":
Team news is IN for #BRELIV ????— Liverpool FC (@LFC) January 18, 2025
Егор Ярмолюк сыграл в 16-ти матчах "Брентфорда" в Премьер-Лиге. В стартовом составе он выходил в пяти из них. В 11-ти выходил со скамейки запасных.
"Брентфорд" - одна из лучших команд в Премьер-Лиге по домашним матчам. "Пчёлы" в 11-ти матчах набрали 23 очка. Столько же у "Ливерпуля" и на балл выше у "Арсенала".
"Ливерпуль" лидирует по набранным очкам в выездных матчах. У "мерсисайдцев" 24 очка и игра в запасе.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Перед матчем "Брентфорд" занимает 11-е место, набрав 28 очков. "Ливерпуль" - лидер турнирной таблицы с 47-ю баллами.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- "Я не доволен своей игрой". Довбик рассказал, почему не празднует голы
- Довбик догнал легенду Динамо по количеству голов в Серии А
- Черноморец сделал предложение экс-форварду Десны, которым интересуются еще несколько команд
- Мареску спросили о пробе B Мудрика. Ответ тренера Челси
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров