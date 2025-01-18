АПЛ. Брентфорд - Ливерпуль 0:2. Нуньес дублем в компенсированное время приносит первую победу мерсисайдцам в 2025-м

"Ливерпуль", который на данный момент является лидером чемпионата Англии, приехал в субботу, 18-го января, в Лондон, на стадион "Брентфорда", где подопечные Томаса Франка играют довольно успешно. Они уступают лишь "Арсеналу" и, как раз-таки, их сегодняшним соперникам по количеству набранных очков дома. Этот матч стал 6000-м официальным поединком для "Ливерпуля" в их истории во всех соревнованиях, и "красным" удалось на славу отпраздновать эту важную для них цифру.

Томас Франк сделал лишь одно изменение при выборе стартового состава своей команды, но очень важное — с первых минут на поле вышел Егор Ярмолюк, а Матиас Йенсен остался на скамейке запасных, несмотря на то, что датчанин провел великолепный прошлый матч. С первых минут "Ливерпуль", как того можно было ожидать, завладел инициативой в этом матче. В первом тайме "красные" стабильно владели мячом 60% процентов времени при этом мы увидели аж 19 ударов от гостей в сторону ворот команды-соперника, однако лишь пять из них попали в створ ворот соперника.

Сюжет в игре развивался практически так же, как в прошлом матче "пчел". "Брентфорд" пытался отвечать резкими атаками. Первую из них удачно начал Егор Ярмолюк, переведя мяч на правый фланг, а Бриан Мбемо, получив круглого, делал прострел в штрафную площадь, на который никто, к сожалению, не откликнулся. Хотя этот момент не привел к удару по воротам, он был единственным острым эпизодом хозяев за весь тайм. Также стоит отметить, что большинство атак "Брентфорда" шли через правый фланг, на котором активно действовал Мбемо. Партнеры по команде пытались находить своего лучшего игрока дальними передачами, но он впереди оставался один-одинешенек, без должной поддержки.

У "Ливерпуля" было несколько неплохих моментов, среди которых можно выделить большое количество дальних ударов. Оборона "Брентфорда" не позволяла подопечным Арне Слота подходить к воротам слишком близко, поэтому мерсисайдцы были вынуждены наносить удары из-за пределов штрафной площади, которые в основном блокировались хозяевами, что в итоге приводило к угловым. В первой половине гости подали их аж 9 раз. Ударов было много, однако не все из них летели именно в створ ворот. Так же и с угловыми, ни один из стандартов с угла поля не удалось конвертировать в забитый мяч.

Изредка футболисты "Ливерпуля" загружали мяч в штрафную площадь, однако трудно было рассчитывать на какую-то пользу из таких моментов, когда на острие атаки был Луис Диас. Иногда эти подачи находили Гакпо, но это также не помогало им выйти вперед в счете. "Брентфорд", грубо говоря, полагался на индивидуальное мастерство форвардов, что, на самом деле, нельзя было назвать плохой тактикой в этой игре.

Во втором тайме практически ничего не изменилось, разве желание игроков в черной форме, одержать победу в этом матче стало более заметным, и навесов стало значительно больше. Гости сразу же забегали, пытаясь прижать своего соперника к воротам, пытаясь быстро открыть счет в матче, однако в итоге это им удалось сделать лишь под конец игры. "Брентфорд" и дальше огрызался контратаками. Сперва пробивал Мбемо, но Алисон легко справился с этим ударом на 73-й минуте, а затем бразильский кипер сыграл на месте, когда по воротам пробивал Кевин Шаде.

"Ливерпуль" очень умно реагировал на попытки резких контратак от "Брентфорда", перекусывая их еще на половине поля соперника блокируя передачи и сближаясь с игроками команды-соперника. Мохамед Салах, который был не очень заметен в первой половине игры, стал действовать острее во втором тайме. Если обратиться к хозяевам поля, то можно выделить также и Егора Ярмолюка, который вместо нападающих команды иногда выбегал вперед, получая мяч практически у ворот Алисона, но, как и в первом тайме, так и во второй половине игры, украинец дважды попадал в положение вне игры. Опять же, команде Арне Слота было очень трудно вскрыть оборону "Брентфорда", все это постоянно напоминало прошлый матч "пчел" в чемпионате против "Манчестер Сити" (2:2).

Почти сразу после выхода Дарвина Нуньеса на поле, одноклубники пытались найти уругвайского форварда высокими подачами в направлении вратарской зоны. Первый удар оказался не слишком удачным. Но ему удалось стать героем поединка. На первых секундах компенсированного арбитром времени ко второму тайму Нуньес сориентировался во вратарской площадке, отправив мяч в сетку ворот точным ударом с близкого расстояния, а уже через пару минут уругваец праздновал свой первый дубль в этом сезоне, нанеся мощный удар после передачи от Харви Эллиотта, который также вышел на замену, чтобы спасти мерсисайдцев от очередной ненужной потери очков.

Оборона "Брентфорда" играла на отлично, но им не удалось удержать результат. Замены Арне Слота, как и в матче с "Ноттингемом", помогли "красным". Турнирное положение для обеих команд никак не изменилось. "Ливерпуль" все еще остается лидером чемпионата, закрепив свои позиции. Теперь у команды нидерландского тренера уже 50 очков в АПЛ после 21 игры в его дебютном сезоне, к тому же у мерсисайдцев еще есть игра в запасе. А "пчелы" пока что остаются на 11-м месте с 28-ю очками, рискуя опуститься ниже, в зависимости от результатов других команд.

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Брентфорд" — "Ливерпуль" 0:2

Голы: Нуньес (90+1, 90+3)

"Брентфорд": Флеккен — Льюис-Поттер, ван ден Берг, Коллинс, Роерслев — Ярмолюк, Нёргор, Янельт (Шаде, 66), Дамсгор (Йенсен, 80) — Висса, Мбемо

"Ливерпуль": Алисон — Цимикас (Робертсон, 65), ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд — Мак Аллистер (Джонс, 80), Гравенберх, Гакпо (Кьеза, 87), Собослаи (Эллиотт, 80), Салах — Диас (Нуньес, 65)

Предупреждения: Нёргор (68), Роерслев (69) — Цимикас (8), Собослаи (44), Нуньес (90+2)