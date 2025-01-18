Манчестер Юнайтед – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Брайтон" продолжает идти в середине турнирной таблицы, при этом имея амбиции команды, которая должна бороться за место в еврокубках. Тренер делает свою работу неплохо, но ничьих в матчах, где нужно побеждать, слишком много.

Противостояние с "Манчестер Юнайтед" точно не смотрится как то, где должна быть только победа. Но эта команда в нынешнем состоянии все же может быть обыграна, нужно попробовать.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 января.

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