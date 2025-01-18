Эвертон – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Дэвид Мойес начал свой второй приход в "Эвертон" с поражения в матче против "Астон Виллы", однако поражение выглядело многообещающе. Уже там можно было увидеть значительные улучшения в игре "ирисок" в атаке.

Поэтому в матче против "Тоттенхэма" ожидаем такой же "Эвертон". Они точно смогут создать проблемы "шпорам"

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 января.

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