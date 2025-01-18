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Эвертон – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Виталий Миколенко ждет гостей из Лондона

Эвертон – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Дэвид Мойес начал свой второй приход в "Эвертон" с поражения в матче против "Астон Виллы", однако поражение выглядело многообещающе. Уже там можно было увидеть значительные улучшения в игре "ирисок" в атаке.

Поэтому в матче против "Тоттенхэма" ожидаем такой же "Эвертон". Они точно смогут создать проблемы "шпорам"

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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