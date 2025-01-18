Деле Алли подпишет контракт с Комо на полтора года, - Романо

Деле Алли подпишет контракт с "Комо" на полтора года.

По информации Фабрицио Романо, английский футболист подпишет контракт, действительный до июня 2026 года, с возможностью продления на следующий сезон.

Он сыграет за "Комо" под руководством Сеска Фабрегаса.

Напомним, что последним клубом Деле Алли был английский "Эвертон", в котором полузащитник сыграл 13 матчей и получил три жёлтых карточки.

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В марте 2023 года Алли получил частичный отрывной перелом мышцы, из-за которого выбыл почти на год и в марте 2024-го вернулся на поле.

Сейчас "Комо" занимает 16-е место в Серии А, набрав 19 очков. Команда в одном балле от зоны вылета.