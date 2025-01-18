Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Деле Алли подпишет контракт с Комо на полтора года, - Романо
Реанимирует карьеру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Деле Алли подпишет контракт с "Комо" на полтора года.
По информации Фабрицио Романо, английский футболист подпишет контракт, действительный до июня 2026 года, с возможностью продления на следующий сезон.
Он сыграет за "Комо" под руководством Сеска Фабрегаса.
Напомним, что последним клубом Деле Алли был английский "Эвертон", в котором полузащитник сыграл 13 матчей и получил три жёлтых карточки.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В марте 2023 года Алли получил частичный отрывной перелом мышцы, из-за которого выбыл почти на год и в марте 2024-го вернулся на поле.
Сейчас "Комо" занимает 16-е место в Серии А, набрав 19 очков. Команда в одном балле от зоны вылета.
Популярное сейчас
- "Я не доволен своей игрой". Довбик рассказал, почему не празднует голы
- Довбик догнал легенду Динамо по количеству голов в Серии А
- Черноморец сделал предложение экс-форварду Десны, которым интересуются еще несколько команд
- Обладатель Золотого мяча. Ушел из жизни легендарный форвард Манчестер Юнайтед
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки