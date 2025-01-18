Ипсвич – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Ипсвич" в последнее время начинает набирать очки и ужас начала сезона закончился. Команда все больше адаптируется к реалиям Премьер-лиги и теперь выглядит неприятным соперником даже для грандов.

"Челси" уже обжегся на этом стадионе и уехал ни с чем. Возможно, что-то подобное "трактористы" смогут повторить и с "Манчестер Сити".

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 19 января.

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