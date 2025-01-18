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Ипсвич – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Киран Маккенна выходит из кризиса, но может ли он обыграть Гвардиолу?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ипсвич" в последнее время начинает набирать очки и ужас начала сезона закончился. Команда все больше адаптируется к реалиям Премьер-лиги и теперь выглядит неприятным соперником даже для грандов.
"Челси" уже обжегся на этом стадионе и уехал ни с чем. Возможно, что-то подобное "трактористы" смогут повторить и с "Манчестер Сити".
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 19 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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