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Ипсвич – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Киран Маккенна выходит из кризиса, но может ли он обыграть Гвардиолу?

Ипсвич – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ипсвич" в последнее время начинает набирать очки и ужас начала сезона закончился. Команда все больше адаптируется к реалиям Премьер-лиги и теперь выглядит неприятным соперником даже для грандов.

"Челси" уже обжегся на этом стадионе и уехал ни с чем. Возможно, что-то подобное "трактористы" смогут повторить и с "Манчестер Сити".

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 19 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ипсвич" — "Манчестер Сити"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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