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Ливерпуль с Брентфордом проводит юбилейный матч в своей истории

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Ливерпуль с Брентфордом проводит юбилейный матч в своей истории

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" с "Брентфордом" проводит юбилейный матч в своей истории.

Поединок против пчёл стал 6000-м матчем в истории "Красных". Клубный аккаунт подготовил графику, на которой изобразил всех тренеров, легендарных футболистов и трофеи, выигранные "Ливерпулем".

Первый матч "Ливерпуль" сыграл 1 сентября 1892 года против "Роттерхэм Тауна". Встреча закончилась со счётом 7:1.

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После первого тайма "Ливерпуль" и "Брентфорд" голов не забивали. Текстовую трансляцию матча читайте на сайте.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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