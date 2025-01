"Ливерпуль" с "Брентфордом" проводит юбилейный матч в своей истории.

Поединок против пчёл стал 6000-м матчем в истории "Красных". Клубный аккаунт подготовил графику, на которой изобразил всех тренеров, легендарных футболистов и трофеи, выигранные "Ливерпулем".

A milestone match today... the 6000th in our history ????❤️ pic.twitter.com/7RApzJnsnT