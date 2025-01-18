"Ливерпуль" с "Брентфордом" проводит юбилейный матч в своей истории.

Поединок против пчёл стал 6000-м матчем в истории "Красных". Клубный аккаунт подготовил графику, на которой изобразил всех тренеров, легендарных футболистов и трофеи, выигранные "Ливерпулем".

A milestone match today... the 6000th in our history ????❤️ pic.twitter.com/7RApzJnsnT — Liverpool FC (@LFC) January 18, 2025

Первый матч "Ливерпуль" сыграл 1 сентября 1892 года против "Роттерхэм Тауна". Встреча закончилась со счётом 7:1.

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После первого тайма "Ливерпуль" и "Брентфорд" голов не забивали. Текстовую трансляцию матча читайте на сайте.