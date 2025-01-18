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Ливерпуль с Брентфордом проводит юбилейный матч в своей истории
Как много пройдено
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" с "Брентфордом" проводит юбилейный матч в своей истории.
Поединок против пчёл стал 6000-м матчем в истории "Красных". Клубный аккаунт подготовил графику, на которой изобразил всех тренеров, легендарных футболистов и трофеи, выигранные "Ливерпулем".
A milestone match today... the 6000th in our history ????❤️ pic.twitter.com/7RApzJnsnT— Liverpool FC (@LFC) January 18, 2025
Первый матч "Ливерпуль" сыграл 1 сентября 1892 года против "Роттерхэм Тауна". Встреча закончилась со счётом 7:1.
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После первого тайма "Ливерпуль" и "Брентфорд" голов не забивали. Текстовую трансляцию матча читайте на сайте.
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