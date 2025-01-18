АПЛ. Матета одолевает команду Грэма Поттера, а Лестер проигрывает шестой матч подряд

Пока "Ливерпуль" выяснял отношения с "Брентфордом", в Англии проходило еще два матча АПЛ, в которых не было грандов, но были интересные противостояния. О противостоянии "Лестера" с "Фулхэмом" и "Вест Хэма" с "Кристал Пэлас" мы поговорим здесь немного подробнее.

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Лестер" — "Фулхэм" 0:2

Голы: Смит-Роу (48), Траоре (68)

"Лестер": Столярчик — Джастин, Фас, Вестергор, Кристиансен — Уинкс (Скипп, 64), Сумаре — Айю (Дака, 71), Эль-Каннус (Макетир, 65), Мавидиди (Буонанотте, 71) — Варди

"Фулхэм": Лено — Кастань, Андерсен, Бесси, Робинсон — Лукич (Диоп, 90), Берге — Уилсон (Кинг, 90), Смит-Роу (Кейрни, 80), Ивоби (Траоре, 46) — Хименес (Муниз, 71)

Предупреждения: Вестергор (44), Макетир (88), Фас (90+4) — Лукич (54)

Без сюрпризов в стартовых составах от ван Нистелроя или Марку Силвы, оба наставника в этом плане были ожидаемыми, а вот само содержание игры было частично неожиданным. Речь в частности о первом тайме.

От "дачников" в основном ожидали контроль и позиционные атаки, впрочем сегодня соперник не позволял им спокойно владеть инициативой. Плохое движение мяча на чужой половине поля было обеспечено очень хорошим прессингом от "лис", да и сами хозяева также не боялись лететь в атаки, если была такая возможность.

Впрочем, это был тот случай, когда ни у одной из команд ничего не получалось, поэтому мы наблюдали достаточно скучный футбол без особой остроты. Казалось, что это неплохой шанс для подопечных ван Нистелроя забрать такие важные очки, но нет.

Все перевернулось именно во второй половине матча. На старте Эмиль Смит Роу открыл счет. Пошла подача с левого фланга на дальнюю штангу, откуда Лукич в последний момент смог сбросить мяч вдоль ворот и замкнул это все бывший игрок "Арсенала". И именно после этого гола "лисы" как будто потеряли веру в собственные силы.

Далее последовал еще один гол, на этот раз снова подача на дальнюю штангу, но без скидок и замыканий, а с ударом в касание от Адама Траоре, который вышел на замену вместо Ивоби, который откровенно провалил первый тайм. И как-то так буднично гости нашли свои голы и обыграли "лис".

Это 7-е поражение подряд в рамках Премьер-лиги для "Лестера". Они в ужасной форме, однако стоит отметить, что иногда они заслуживают лучших результатов, но не сегодня. Провал во втором тайме справедливо стоил им очков.

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Вест Хэм" — "Кристал Пэлас" 0:2

Голы: Матета (48, 89, с пенальти)

"Вест Хэм": Фабьянски — Мавропанос, Килман, Крессуэлл (Скарлз, 57) — Ван-Биссака, Альварес (Гильерме, 83), Родригес (Солер, 46), Эмерсон (Орфорд, 57) — Пакета (Ингз, 57), Соучек — Кудус

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гейи — Муньос, Хьюз (Клайн, 90+1), Камада, Митчелл — Сарр (Девенни, 68), Эзе (Нкетиа, 78) — Матета (Шлупп, 90+1)

Предупреждения: Альварес (34), Мавропанос (46)

Удаление: Мавропанос (80)

Что касается очередного матча Грэма Поттера, который недавно победил и вернул улыбки на лица болельщиков "молотобойцев", то противостояние с "Кристал Пэлас" получилось скучным, особенно это касается первого тайма.

Соперники банально не позволяли друг другу создавать много остроты у собственных ворот и делали ставку именно на оборону. А когда обе команды больше думают о том, как не пропустить, чем о том, как забить, веселья на поля для нейтральных зрителей не так много.

Тем не менее, голы в этой игре все же мы увидели. В начале второго тайма отличился Жан-Филипп Матета, забивающий уже в трех матчах подряд, это нужно отмечать. Нападающий в неплохой форме. Именно этот гол решил судьбу всего матча. Под конец "Вест Хэм" остался в меньшинстве, удаление заработал Мавропанос. После этого шансов отыграться стало еще меньше.

Ну а пенальти, который был назначен на 88-й минуте, вообще закрыл все возможные вопросы по поводу победителя этой встречи. Матета оформил дубль ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Поражение Грэма Поттера и его "Вест Хэма", они позволяют ребятам Оливера Гласнера опередить их в турнирной таблице и выйти на 12-ю строчку.