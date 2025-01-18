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Второе место турнирной таблицы АПЛ принимает восьмое. Попал ли Зинченко в стартовый состав?
Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" принимает "Астон Виллу" на "Эмирейтс".
Украинский защитник Александр Зинченко остался на скамейке запасных.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) January 18, 2025
???? Lewis-Skelly continues at left-back
???? Martinelli returns to the fold
???? Havertz leads the line
Let’s do this, Gooners ????
В этом сезоне Александр Зинченко сыграл в 8-ми матчах Английской Премьер-Лиги. В двух матчах украинец выходил со старта, в шести – со скамейки запасных.
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До матча "Арсенал" занимает второе место с 43-мя очками и отстаёт от "Ливерпуля" на 5 очков на момент написания новости. "Астон Вилла" - восьмая с 35-ю баллами.
Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени.
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