Второе место турнирной таблицы АПЛ принимает восьмое. Попал ли Зинченко в стартовый состав?

"Арсенал" принимает "Астон Виллу" на "Эмирейтс".

Украинский защитник Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

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???? Lewis-Skelly continues at left-back

???? Martinelli returns to the fold

???? Havertz leads the line



Let’s do this, Gooners ???? — Arsenal (@Arsenal) January 18, 2025

В этом сезоне Александр Зинченко сыграл в 8-ми матчах Английской Премьер-Лиги. В двух матчах украинец выходил со старта, в шести – со скамейки запасных.

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До матча "Арсенал" занимает второе место с 43-мя очками и отстаёт от "Ливерпуля" на 5 очков на момент написания новости. "Астон Вилла" - восьмая с 35-ю баллами.

Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени.