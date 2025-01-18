АПЛ. Арсенал – Астон Вилла 2:2. Включились на 10 минут и украли победу

Накануне этого матча оба наставника могли очень много рассказывать о травмах и невероятных кадровых потерях. Это правда, "Вилла" осталась без основных центральных защитников, также не хватает глубины в центре поля, а Микель Артета не мог рассчитывать на Салиба, но при этом все равно не нашел места в стартовом составе для Александра Зинченко. Это мы еще не вспоминаем о травмах атакующих игроков, которых также хватает, в частности в лазарете продолжает находиться Букайо Сака.

С такими данными команды вступили в поединок на "Эмриэйтс". Подопечные Унаи Эмери в последнее время не впечатляют своей игрой. Да, у них три победы подряд, впрочем нужно обращать внимание именно на содержание игры, которое далось в знаки и сегодня. В первом тайме мы практически не видели бирмингемцев у ворот Райи, мы почти не видели атак в их исполнении. Вспоминается разве что удар от Маатсена, а также от Уоткинса, который воспользовался ошибкой Партея, впрочем, перебросил не только голкипера, но и ворота.

На фоне такой безыдейности от гостей, хозяева выглядели относительно уверенно. Не то, чтобы это было что-то фантастическое, но свои рабочие моменты они создавали. Да, проблемы с доставкой мяча были, но все было проще из-за Маатсена, который вообще не контролировал свой фланг и постоянно проваливался, а также стало немного легче после того, как Амаду Онана получил повреждение и покинул пределы поля, вместо него появился Богард.

Забить удалось ближе к концу первого тайма, когда Троссар сделал навес на дальнюю штангу, где спокойно стоял и наблюдал Иан Маатсен. Конечно, Мартинелли его опередил и пробил по воротам. Не очень удачная игра от Эмилиано Мартинеса и круглый все же пересек линию ворот. 1:0. За такую расслабленную и безответственную игру надо платить и "канониры" заставили соперника это сделать.

Во втором тайме "Вилла" никак не улучшилась, разве что вместо проблемного Маатсена вышел Люк Динь. На том фланге стало спокойнее. Но в центре поля и в центре обороны пожар не утихал. Снова Троссар оформил гол для своей команды, именно после его прострела с фланга свободным оказался Гаверц, который в касание пробил не то, чтобы очень удачно, но Мартинес не успел среагировать и от его ноги круглый все же залетел в сетку ворот. Точно не лучший матч от аргентинского голкипера, да и от всей "Виллы". Они горели 0:2 и это выглядело органично в контексте того, что мы видели в их исполнении.

Только после этого последовала хоть какая-то реакция от "вилланов". Буквально за одну минуту Юри Тилеманс мог оформить дубль. Сначала молодчинка Динь, успокоивший фланг обороны, подал в центр штрафной площади, куда набежал бельгиец и головой сократил отставание. А через 60 секунд Тилеманс из пределов штрафной пробивал очень четко, однако мяч в стойку попал. Это был кричащий сигнал к "Арсеналу", что расслабляться рано, соперник не играл первые 60 минут, но сейчас включается, надо быть внимательными.

Через 8 минут Олли Уоткинс, забивая всей 10-й гол в сезоне, доказал, что "Вилла" не шутит. Пошла длинная передача от Мэтти Кеша на дальнюю штангу, Гавер не смог дотянуться до этого мяча и круглый долетел до Олли, который в касание отправил его в сетку ворот и это 2:2. Буквально 8 минут назад они без шансов проигрывали, а здесь включились ненадолго и счет уже равный. Команда Унаи Эмери, она такое умеет.

В дальнейшем игра успокоилась и зажглась только под конец, когда "канониры" попытались вырвать победу. У них это почти получилось. Сначала Мерино забил, но после просмотра ВАР судьи увидели игру рукой от Гаверца, которая предшествовала взятию ворот, поэтому гол был отменен. Впоследствии Троссар еще пробил очень близко от стойки, а затем и Мартинес спас дважды за одну атаку. "Вилле" повезло удержать ничейный счет, на последних минутах их сильно зажали.

Но ничья, это результат, который устраивает разве что подопечных Эмери, которые пока остаются на 7-й строчке. "Арсенал" также остается на своем прошлом месте, а именно — на втором. Вот только отставание от "Ливерпуля" снова возросло.

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Арсенал" — "Астон Вилла" 2:2

Голы: Мартинелли (35), Хаверц (55) — Тилеманс (60), Уоткинс (68)

*На 88-й минуте гол Микеля Мерино был отменен из-за игры рукой

"Арсенал": Рая — Партей, Тимбер, Габриэл, Льюис-Скелли — Эдегор, Райс, Мерино — Мартинелли (Стерлинг, 82), Хаверц, Троссар

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Маатсен (Динь, 46) — Камара, Онана (Богард, 37) — Роджерс, Тилеманс, Рамзи (Бэйли, 85) — Уоткинс (Дуран, 79)

Предупреждения: Троссар (68), Стерлинг (90+4) — Маатсен (20), Камара (78), Роджерс (90+5)