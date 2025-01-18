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Настоящий джокер. Нуньес лидирует по показателю голов после выходов на замену
Сегодня принес очередные три очка
Getty Images/Global Images Ukraine
В сегодняшнем матче 22-го тура АПЛ "Ливерпуль" в гостях победил "Брентфорд" со счетом 2:0.
Два решающих гола забил Дарвин Нуньес в компенсированное ко второму тайма время. Уругваец оформил дубль после выхода на замену, потому что появился на поле вместо Луиса Диаса на 65 минуте встречи.
Статистический портал Opta сообщает, что для Нуньеса это 11 гол в рамках АПЛ роли джокера после его перехода в "Ливерпуль" (лето 2022 года). За этот период ни один другой футболист не забил больше после выхода на замену.
11 - Since his first Premier League campaign in 2022-23, Liverpool’s Darwin Núñez has been directly involved in more goals as a substitute than any other player (11 - seven goals, four assists). Super. pic.twitter.com/rN5AMQdxnE— OptaJoe (@OptaJoe) January 18, 2025
Всего в этом сезоне на счету Дарвина шесть голов и четыре ассиста в 27 матчах во всех турнирах. В частности, в АПЛ он оформил 4+2 в 16 поединках, но только в трети выходил в основном составе.
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