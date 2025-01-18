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Настоящий джокер. Нуньес лидирует по показателю голов после выходов на замену

Англия

Сегодня принес очередные три очка

Настоящий джокер. Нуньес лидирует по показателю голов после выходов на замену

Getty Images/Global Images Ukraine

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В сегодняшнем матче 22-го тура АПЛ "Ливерпуль" в гостях победил "Брентфорд" со счетом 2:0.

Два решающих гола забил Дарвин Нуньес в компенсированное ко второму тайма время. Уругваец оформил дубль после выхода на замену, потому что появился на поле вместо Луиса Диаса на 65 минуте встречи.

Статистический портал Opta сообщает, что для Нуньеса это 11 гол в рамках АПЛ роли джокера после его перехода в "Ливерпуль" (лето 2022 года). За этот период ни один другой футболист не забил больше после выхода на замену.

Всего в этом сезоне на счету Дарвина шесть голов и четыре ассиста в 27 матчах во всех турнирах. В частности, в АПЛ он оформил 4+2 в 16 поединках, но только в трети выходил в основном составе.

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Брентфорд (Лондон) Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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