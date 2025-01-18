  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бенефис Клюйверта и команды Забарного. Ньюкасл – Борнмут 1:4. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенефис Клюйверта и команды Забарного. Ньюкасл – Борнмут 1:4. Видео голов и обзор матча

Англия

Невероятный результат

Бенефис Клюйверта и команды Забарного. Ньюкасл – Борнмут 1:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 22 тура чемпионата Англии "Ньюкасл" дома принимал "Борнмут". Матч неожиданно завершился разгромом хозяев. Еще до перерыва "вишенки" вели в счете 2:1, а в конце второго тайма забили еще два гола. В частности, хет-трик оформил Джастин Клюйверт, а потом еще и отдал ассист. Украинец Илья Забарный провел весь поединок в составе гостей.

"Ньюкасл" – "Борнмут" 1:4

Голы: Бруно 25 – Клюйвер 6, 44, 90+2, Керкез 90+6

По теме
yellow-arrow
Безумное количество. Ливерпуль побил 20-летний рекорд ударов по воротам в рамках АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Арсенал – Астон Вилла 2:2. Включились на 10 минут и украли победу
yellow-arrow
АПЛ. Брентфорд - Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча
Ньюкасл Борнмут Джастин Клюйверт Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости