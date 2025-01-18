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Бенефис Клюйверта и команды Забарного. Ньюкасл – Борнмут 1:4. Видео голов и обзор матча
Невероятный результат
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 22 тура чемпионата Англии "Ньюкасл" дома принимал "Борнмут". Матч неожиданно завершился разгромом хозяев. Еще до перерыва "вишенки" вели в счете 2:1, а в конце второго тайма забили еще два гола. В частности, хет-трик оформил Джастин Клюйверт, а потом еще и отдал ассист. Украинец Илья Забарный провел весь поединок в составе гостей.
"Ньюкасл" – "Борнмут" 1:4
Голы: Бруно 25 – Клюйвер 6, 44, 90+2, Керкез 90+6
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