Безумное количество. Ливерпуль побил 20-летний рекорд ударов по воротам в рамках АПЛ

В матче 22 тура АПЛ "Ливерпуль" пробил по воротам "Брентфорда" 37 раз. Как сообщает Opta, такое количество является наибольшим из сезона 2003-2004 гг.

Первые 35 выстрелов мерсисайдцев были неудачными, и лишь последними двумя им удалось размочить ворота соперников. Дубль оформил Дарвин Нуньес.

