  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Безумное количество. Ливерпуль побил 20-летний рекорд ударов по воротам в рамках АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Безумное количество. Ливерпуль побил 20-летний рекорд ударов по воротам в рамках АПЛ

Англия

И забили только последними

Безумное количество. Ливерпуль побил 20-летний рекорд ударов по воротам в рамках АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 22 тура АПЛ "Ливерпуль" пробил по воротам "Брентфорда" 37 раз. Как сообщает Opta, такое количество является наибольшим из сезона 2003-2004 гг.

Первые 35 выстрелов мерсисайдцев были неудачными, и лишь последними двумя им удалось размочить ворота соперников. Дубль оформил Дарвин Нуньес.

Читайте такжеНастоящий джокер. Нуньес лидирует по показателю голов после выходов на замену

В текущем сезоне "Ливерпуль" забил 50 голов за 21 матч – это самый высокий показатель чемпионата. На втором месте с 43 мячами идет Арсенал.

Мерсисайдцы лидируют в АПЛ с шестиочковым отрывом от "канониров". У команды Слота есть еще матч в запасе.

Читайте такжеАПЛ. Брентфорд - Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча
По теме
yellow-arrow
АПЛ. Арсенал – Астон Вилла 2:2. Включились на 10 минут и украли победу
yellow-arrow
Бенефис Клюйверта и команды Забарного. Ньюкасл – Борнмут 1:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Брентфорд - Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча
Брентфорд (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости