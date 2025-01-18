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Безумное количество. Ливерпуль побил 20-летний рекорд ударов по воротам в рамках АПЛ
И забили только последними
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 22 тура АПЛ "Ливерпуль" пробил по воротам "Брентфорда" 37 раз. Как сообщает Opta, такое количество является наибольшим из сезона 2003-2004 гг.
Первые 35 выстрелов мерсисайдцев были неудачными, и лишь последними двумя им удалось размочить ворота соперников. Дубль оформил Дарвин Нуньес.
37 - Liverpool’s 37 shots against Brentford were their joint-most in a Premier League game on record (since 2003-04). The Reds failed to score with any of their first 35 shots in the match, before netting with their final two through Darwin Núñez. Gasp. pic.twitter.com/JyRMQF7z63— OptaJoe (@OptaJoe) January 18, 2025
В текущем сезоне "Ливерпуль" забил 50 голов за 21 матч – это самый высокий показатель чемпионата. На втором месте с 43 мячами идет Арсенал.
Мерсисайдцы лидируют в АПЛ с шестиочковым отрывом от "канониров". У команды Слота есть еще матч в запасе.
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