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"Я думаю, что это было грандиозное выступление": Артета - об упущенной победе над Астон Виллой

Англия
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Арсеналу не везло

"Я думаю, что это было грандиозное выступление": Артета - об упущенной победе над Астон Виллой

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничью с "Астон Виллой" (2:2) в 22-м туре АПЛ. Лондонцы вели в 2 мяча, но позже потеряли преимущество.

"Невероятно горжусь командой. Я считаю, что мы продемонстрировали колоссальную игру против такой команды, с учетом того, что мы играли три матча за шесть дней одними и теми же игроками, без возможности провести ротацию, поэтому я не могу не гордиться командой. Но, конечно, очень разочарован результатом, мы можем обвинять здесь только себя, в частности из-за того, как мы защищались, особенно во время одного из пропущенных голов. Такого не должно быть в нашей игре, если мы хотим оставаться на самом высоком уровне в этой стране. А в остальном, что еще я могу попросить от команды в игре против такого сильного соперника", - сказал Артета.

По состоянию на сейчас "Арсенал" занимает 2-е место в АПЛ. Отставание от лидера "Ливерпуля" составляет 6 очков.

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Источник:
www.football.london
Опубликовал: Виктор Иванчук
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