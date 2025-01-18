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Драма хозяев на Эмирейтс. Арсенал – Астон Вилла 2:2. Обзор матча

Англия
Обновлено

Канониры фактически дважды упустили победу

Драма хозяев на Эмирейтс. Арсенал – Астон Вилла 2:2. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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В первом тайме "гуннеры" выглядели убедительнее, потому и открыли счет. После перерыва лондонская команда удвоила преимущество, а Леандро Троссард в обеих результативных атаках отличился ассистом. Впрочем, подопечные Артеты не удержали победу, а на 87-й минуте их третий мяч отменили из-за нарушений правил. С другой стороны, оба коллектива попадали в каркас ворот, так что для хозяев все могло закончиться еще хуже.

"Канониры" пока остаются на второй позиции (44 балла). 25 января коллектив в гостях сыграет с "Вулверхэмптоном". "Львы" – седьмые (36 пунктов). Впереди домашний поединок против "Вест Хэма".

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Смотрите обзор матча 22 тура чемпионата Англии

Лондон. Эмирейтс Стедиум

Арсенал – Астон Вилла 2:2

Голы: Мартинелли, 35, Гаверц, 55 – Тилеманс, 60, Уоткинс, 68

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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