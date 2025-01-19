  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Витор Перейра продолжает вытаскивать "волков" из кризиса

Челси – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После прихода нового тренера "Вулверхэмптон" снова похож на команду, которая может создать проблемы любому сопернику. Они понемногу выходят из зоны вылета и теперь все выглядит немного оптимистичнее.

Однако испытание на "Стэмфорд Бридж" — это задача со звездочкой. Смогут ли "волки" его решить?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 20 января.

Favbet
1.41
5.40
6.90
Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Челси" — "Вулверхэмптон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Борнмута, оформивший хет-трик в ворота Ньюкасла, поделился эмоциями после матча
yellow-arrow
Челси – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 20.01.2025
yellow-arrow
Игрок Арсенала третий раз в своей карьере выполнил две голевые передачи
Витор Перейра Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон Челси (Лондон) АПЛ Энцо Мареска Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости