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Челси – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Витор Перейра продолжает вытаскивать "волков" из кризиса
Getty Images / Global Images Ukraine
После прихода нового тренера "Вулверхэмптон" снова похож на команду, которая может создать проблемы любому сопернику. Они понемногу выходят из зоны вылета и теперь все выглядит немного оптимистичнее.
Однако испытание на "Стэмфорд Бридж" — это задача со звездочкой. Смогут ли "волки" его решить?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 20 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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