Челси – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После прихода нового тренера "Вулверхэмптон" снова похож на команду, которая может создать проблемы любому сопернику. Они понемногу выходят из зоны вылета и теперь все выглядит немного оптимистичнее.

Однако испытание на "Стэмфорд Бридж" — это задача со звездочкой. Смогут ли "волки" его решить?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 20 января.

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