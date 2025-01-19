Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последние недели для болельщиков "красных дьяволов" стали частичным облегчением по сравнению с происходящим ранее. Однако ситуация все еще далека от идеала. Да, есть результаты, есть ничья с "Ливерпулем". Проход по пенальти против "Арсенала" тоже есть.

А еще победа над "Саутгемптоном"… впрочем, там это было едва ли не единственным позитивом, ведь "святые" по игре были сильнее большую часть матча. Нужно что-то менять, ведь с такой игрой "Брайтон" не обыграешь.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 января.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

2.12 3.65 3.40 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

19 января. 16:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Брайтон" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.