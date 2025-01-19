  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Рубен Аморим уже побеждает, но все еще с игровыми проблемами

Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Последние недели для болельщиков "красных дьяволов" стали частичным облегчением по сравнению с происходящим ранее. Однако ситуация все еще далека от идеала. Да, есть результаты, есть ничья с "Ливерпулем". Проход по пенальти против "Арсенала" тоже есть.

А еще победа над "Саутгемптоном"… впрочем, там это было едва ли не единственным позитивом, ведь "святые" по игре были сильнее большую часть матча. Нужно что-то менять, ведь с такой игрой "Брайтон" не обыграешь.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 19 января.

Favbet
2.12
3.65
3.40
Узнать больше

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

19 января. 16:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Брайтон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Ипсвич – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Фабрицио Романо рассказал, игрока какой позиции ищет Манчестер Сити
yellow-arrow
Итальянский вингер, новичок Ливерпуля хочет надолго остаться в команде
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Рубен Аморим смотреть футбол онлайн Фабиан Хюрцелер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости