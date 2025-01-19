Ипсвич – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Манчестер Сити" постепенно выходит из своего кризиса и за последние пять матчей у них ни одного поражения. Однако после серии из трех побед произошел не очень удачный матч против "Брентфорда", который завершился вничью 2:2.

Поэтому "горожане" в поисках стабильных побед и нужно начинать прямо здесь, если команда желает ворваться в борьбу за титул в конце сезона. Да и в топ-4 нужно попадать все-таки.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 19 января.

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Английская Премьер-лига. 22-й тур.

19 января. 18:30. Ипсвич. "Портмен Роуд"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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