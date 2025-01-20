Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Игровые проблемы "Челси" продолжаются, команда на прошлой неделе не смогла обыграть "Борнмут" и спаслась от поражения только на последних минутах. Игра все еще полна сумбура и неумения реализовывать создаваемое.

"Синие" уже забыли, как это побеждать в Премьер-лиге и попытаются вспомнить об этом уже сегодня.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 20 января.

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Английская Премьер-лига. 22-й тур.

20 января. 22:00. Лондон. "Стемфорд Бридж"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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