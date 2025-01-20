  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Энцо Мареска не побеждает в АПЛ уже месяц

Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игровые проблемы "Челси" продолжаются, команда на прошлой неделе не смогла обыграть "Борнмут" и спаслась от поражения только на последних минутах. Игра все еще полна сумбура и неумения реализовывать создаваемое.

"Синие" уже забыли, как это побеждать в Премьер-лиге и попытаются вспомнить об этом уже сегодня.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 20 января.

Favbet
1.41
5.40
6.90
Узнать больше

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

20 января. 22:00. Лондон. "Стемфорд Бридж"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Челси" — "Вулверхэмптон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Милан серьезно заинтересован в подписании звездного нападающего Челси
yellow-arrow
Переписал историю. Полузащитник Брайтона установил рекорд результативности в АПЛ
yellow-arrow
Гвардиола отметил игру капитана своей команды в матче с Ипсвичем
Витор Перейра Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон Челси (Лондон) АПЛ Энцо Мареска смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости