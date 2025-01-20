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Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Энцо Мареска не побеждает в АПЛ уже месяц
Getty Images / Global Images Ukraine
Игровые проблемы "Челси" продолжаются, команда на прошлой неделе не смогла обыграть "Борнмут" и спаслась от поражения только на последних минутах. Игра все еще полна сумбура и неумения реализовывать создаваемое.
"Синие" уже забыли, как это побеждать в Премьер-лиге и попытаются вспомнить об этом уже сегодня.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 20 января.
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Английская Премьер-лига. 22-й тур.
20 января. 22:00. Лондон. "Стемфорд Бридж"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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