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Артета - об ничье: Это был наш лучший матч против Астон Виллы
Удивил комментариями
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера в рамках 22-го тура АПЛ "Арсенал" сыграл вничью с "Астон Виллой" со счетом 2:2.
"Канониры" вели 2:0 до 60-й минуты, но "Астон Вилла" сравняла счет, забив на 60-й и 68-й минутах.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета оценил игру команды:
"Это был наш лучший матч против "Астон Виллы" за время моей работы. Она хорошо играет и в атаке, и в защите, показывает футбол высокого уровня.
Чего-то не хватало. Грань тонкая, и нам ее нужно найти. Сегодня мы могли не пропускать два гола, учитывая все сделанное. Грань очень тонкая. Но следует отдать должное и сопернику."
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