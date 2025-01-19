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Артета - об ничье: Это был наш лучший матч против Астон Виллы

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Артета - об ничье: Это был наш лучший матч против Астон Виллы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера в рамках 22-го тура АПЛ "Арсенал" сыграл вничью с "Астон Виллой" со счетом 2:2.

"Канониры" вели 2:0 до 60-й минуты, но "Астон Вилла" сравняла счет, забив на 60-й и 68-й минутах.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета оценил игру команды:

"Это был наш лучший матч против "Астон Виллы" за время моей работы. Она хорошо играет и в атаке, и в защите, показывает футбол высокого уровня.

Чего-то не хватало. Грань тонкая, и нам ее нужно найти. Сегодня мы могли не пропускать два гола, учитывая все сделанное. Грань очень тонкая. Но следует отдать должное и сопернику."

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Источник:
bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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