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Ливерпуль установил гостевой рекорд в АПЛ с сезона 2003/04

Англия
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Еще одно историческое достижение для мерсисайдцев

Ливерпуль установил гостевой рекорд в АПЛ с сезона 2003/04

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 22-м туре "красные" посетили "Брентфорд". "Скаузеры" победили со счетом 2:0. Для этого подопечным Слота пришлось нанести 37 ударов по воротам "пчел".

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Это самый большой показатель выездной команды в истории Премьер-лиги, начиная с сезона 2003/04, когда начали осуществлять глубокую аналитику.

В 14-ти эпизодах мяч пролетал мимо ворот, еще 15 попыток были заблокированы, а в шести моментах угрозу ликвидировал кипер хозяев Марк Флеккен. Победа позволила закрепиться ЛФК на первом месте и увеличить отрыв от потерявшего очки "Арсенала".

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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Симченко
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