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Итальянский вингер, новичок Ливерпуля хочет надолго остаться в команде
Начинает потихоньку набирать обороты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Федерико Кьеза не намерен покидать "Ливерпуль". Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Летом 2024 года итальянский вингер Федерико Кьеза перешел из "Ювентуса" в английский клуб. После его перехода вингера постоянно окружают новости о возможном уходе из "Ливерпуля", однако, по информации Плеттенберга, Кьеза хочет остаться в "Ливерпуле" и проявить себя.
Его контракт действует до 2028 года.
Напомним, что в матче против "Акрингтона" Кьеза забил на 90-й минуте и сделал счет 4:0 в пользу "Ливерпуля". Этот гол стал для него первым за мерсисайдцев.
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