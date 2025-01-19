Итальянский вингер, новичок Ливерпуля хочет надолго остаться в команде

Федерико Кьеза не намерен покидать "Ливерпуль". Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Летом 2024 года итальянский вингер Федерико Кьеза перешел из "Ювентуса" в английский клуб. После его перехода вингера постоянно окружают новости о возможном уходе из "Ливерпуля", однако, по информации Плеттенберга, Кьеза хочет остаться в "Ливерпуле" и проявить себя.

Его контракт действует до 2028 года.

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Напомним, что в матче против "Акрингтона" Кьеза забил на 90-й минуте и сделал счет 4:0 в пользу "Ливерпуля". Этот гол стал для него первым за мерсисайдцев.