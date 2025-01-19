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Фабрицио Романо рассказал, игрока какой позиции ищет Манчестер Сити
Время на исходе, но нужного приобретения еще нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Фабрицио Романо в своем аккаунте в Х сообщил о том, какую позицию планирует усилить "Манчестер Сити".
Как отмечает журналист, команда Хосепа Гвардиолы планирует подписать полузащитника в январе.
"Горожане" рассматривают игроков на трансферном рынке. Среди вариантов, которыми заинтересованы "Сити", есть норвежец Сверре Нюпан, который является атакующим полузащитником.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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