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Фабрицио Романо рассказал, игрока какой позиции ищет Манчестер Сити

Англия

Время на исходе, но нужного приобретения еще нет

Фабрицио Романо рассказал, игрока какой позиции ищет Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фабрицио Романо в своем аккаунте в Х сообщил о том, какую позицию планирует усилить "Манчестер Сити".

Как отмечает журналист, команда Хосепа Гвардиолы планирует подписать полузащитника в январе.

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"Горожане" рассматривают игроков на трансферном рынке. Среди вариантов, которыми заинтересованы "Сити", есть норвежец Сверре Нюпан, который является атакующим полузащитником.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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