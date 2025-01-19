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Смена направления. Звезда Ман Юнайтед станет ближе к Боруссии Дортмунд

Англия

Итак, не в "Милан"?

Смена направления. Звезда Ман Юнайтед станет ближе к Боруссии Дортмунд

Getty Images / Global Images Ukraine

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Дортмундская "Боруссия" и "Манчестер Юнайтед" в ближайшее время начнут новые переговоры по поводу нападающего манкунианцев Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Шмели" хотят изучить все детали аренды. Как ранее сообщалось, МЮ не хочет платить зарплату Рашфорду во время игры за другой клуб на временных условиях. Зарплата Маркуса составляет минимум 13 миллионов евро в год.

"Милан" также претендует на Рашфорда, но не готов удовлетворить аппетиты Маркуса по зарплате. Однако параллельно "росонерри" стали еще ближе к подписанию контракта с Уолкером.

В текущем сезоне на счету Рашфорда 24 матча во всех турнирах, в которых он отличился 10 результативными действиями (7+3). Однако в последний раз Маркус играл еще 12 декабря прошлого года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего англичанина в 55 млн евро. Его контракт с МЮ еще действует в следующие 3,5 сезона.

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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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