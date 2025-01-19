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Эвертон – Тоттенхэм: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча команды Миколенко в АПЛ

Англия

Два кризисных коллектива

Эвертон – Тоттенхэм: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча команды Миколенко в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Встреча соседей в турнирной таблице. "Тоттенхэм" идет только на ступеньку выше, хотя и имеет на семь очков больше. "Шпоры" пока могут не беспокоиться относительно вылета, однако такова ли их задача? А вот "ириски" проведут второй матч с новым-старым тренером Дэвидом Мойесом, у которого есть цель: вытащить команду из опасной зоны.

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Английская Премьер-лига, 22 тур

19 января, 16:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Прямая трансляция: Setanta Sports App

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

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