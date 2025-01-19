Арне Слот рассказал об мыслях перед забитым голом Ливерпуля

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал об мыслях перед забитым голом его команды.

По его словам, у него было ощущения последних матчей "Ливерпуля" в которых есть моменты, но нет голов.

"До того, как мы забили два гола, было такое чувство, будто я смотрю на одну и ту же игру снова и снова по той же схеме.

Так много раз за последние недели мы упускали много шансов. Было бы немного удивительно, если бы я чувствовал: "Хорошо, после всех этих упущенных сегодня шансов мы, вероятно, забьем в последние пять минут". Но игроки снова доказали, что я неправ", - сказал Арне Слот.