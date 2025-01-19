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Арне Слот рассказал об мыслях перед забитым голом Ливерпуля
Он снова оказался неправ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал об мыслях перед забитым голом его команды.
По его словам, у него было ощущения последних матчей "Ливерпуля" в которых есть моменты, но нет голов.
"До того, как мы забили два гола, было такое чувство, будто я смотрю на одну и ту же игру снова и снова по той же схеме.
Так много раз за последние недели мы упускали много шансов. Было бы немного удивительно, если бы я чувствовал: "Хорошо, после всех этих упущенных сегодня шансов мы, вероятно, забьем в последние пять минут". Но игроки снова доказали, что я неправ", - сказал Арне Слот.
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Напомним, "Ливерпуль" обыграл "Брентфорд" в выездном матче (0:2). В последние минуты голом отметился Дарвин Нуньес.
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