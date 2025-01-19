  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арне Слот рассказал об мыслях перед забитым голом Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арне Слот рассказал об мыслях перед забитым голом Ливерпуля

Англия

Он снова оказался неправ

Арне Слот рассказал об мыслях перед забитым голом Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал об мыслях перед забитым голом его команды.

По его словам, у него было ощущения последних матчей "Ливерпуля" в которых есть моменты, но нет голов.

"До того, как мы забили два гола, было такое чувство, будто я смотрю на одну и ту же игру снова и снова по той же схеме.

Так много раз за последние недели мы упускали много шансов. Было бы немного удивительно, если бы я чувствовал: "Хорошо, после всех этих упущенных сегодня шансов мы, вероятно, забьем в последние пять минут". Но игроки снова доказали, что я неправ", - сказал Арне Слот.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, "Ливерпуль" обыграл "Брентфорд" в выездном матче (0:2). В последние минуты голом отметился Дарвин Нуньес.

Обзор поединка смотрите на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Тоттенхэма получил травму на тренировке
yellow-arrow
Эвертон – Тоттенхэм: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча команды Миколенко в АПЛ
yellow-arrow
Смена направления. Звезда Ман Юнайтед станет ближе к Боруссии Дортмунд
Ливерпуль Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости