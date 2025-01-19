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Нападающий Тоттенхэма получил травму на тренировке
Ещё одно пополнение в клубном лазарете
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" получил травму на клубной тренировке.
По информации одного из клубных инсайдеров, Доминик Соланке получил травму колена во время занятий.
Официального заявления от клуба не поступало.
Травма Соланке стала восьмой для "Тоттенхэма". Нападающий присоединился к Бентанкуру, Вернеру, Ван де Вену, Удоги, Одоберу, Викарио и Ромеро.
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В этом сезоне Доминик Соланке провёл 29 матчей во всех турнирах за "Тоттенхэм", в которых отметился 11-ю голами и 6-ю голевыми передачами.
Ближайший матч в Премьер-Лиге "Тоттенхэм" проведёт с "Эвертоном". Поединок стартует в 16:00 по киевскому времени.
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