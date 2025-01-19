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Нападающий Тоттенхэма получил травму на тренировке

Англия

Ещё одно пополнение в клубном лазарете

Нападающий Тоттенхэма получил травму на тренировке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий лондонского "Тоттенхэма" получил травму на клубной тренировке.

По информации одного из клубных инсайдеров, Доминик Соланке получил травму колена во время занятий.

Официального заявления от клуба не поступало.

Травма Соланке стала восьмой для "Тоттенхэма". Нападающий присоединился к Бентанкуру, Вернеру, Ван де Вену, Удоги, Одоберу, Викарио и Ромеро.

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В этом сезоне Доминик Соланке провёл 29 матчей во всех турнирах за "Тоттенхэм", в которых отметился 11-ю голами и 6-ю голевыми передачами.

Ближайший матч в Премьер-Лиге "Тоттенхэм" проведёт с "Эвертоном". Поединок стартует в 16:00 по киевскому времени.

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Тоттенхэм (Лондон) Доминик Соланке
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Источник:
Paul O Keefe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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