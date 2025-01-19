"Манчестер Юнайтед" готов отдать защитника в аренду в январе.

По информации The Athletic, несколько клубов вели переговоры по аренде Тирелла Маласии. Защитник может оказаться как в клубе АПЛ, так и в зарубежном.

Тирелл Маласиа восстановился от травмы колена, полученной в июле 2023 года. Из-за этого он пропустил почти полтора года.

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В этом сезоне защитник "Манчестер Юнайтед" выходил в пяти матчах основной команды во всех турнирах. В четырёх из них он выходил в старте, но после первого тайма уходил с поля.