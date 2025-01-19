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Грэм Поттер после поражения от Кристал Пэлас: Нужно найти способ стать лучше
Главный тренер молотобойцев прокомментировал поражение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер прокомментировал матч против "Кристал Пэлас".
По его словам, есть разочарование в результате, но предстоит работа с клубом для поиска способа стать лучше.
Сегодняшняя игра не принесла нам радости, и, очевидно, мы разочарованы результатом, потому что я не думаю, что мы заслуживали чего-то в этой игре.
Мы должны признать, что, как бы неприятно это ни было, мы должны быть честны с самими собой и сказать: "Хорошо, нам нужно стараться лучше, нам нужно найти способ стать лучше", и в этом заключается процесс, в этом заключается работа, и это то, что нам нужно делать", - сказал Поттер.
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Напомним, что "Вест Хэм" уступил "Кристал Пэласу" со счётом 0:2. "Молотобойцы" занимают 14-е место в турнирной таблице.
Для Грэма Поттера это первое поражение в АПЛ и второе поражение во всех турнирах.
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