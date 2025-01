Игрок Арсенала третий раз в своей карьере выполнил две голевые передачи

Вингер "Арсенала" Леандро Троссард в матче против "Астон Виллы" исполнил две голевые передачи.

По информации Squawka, Леандро Троссард третий раз в своей карьере отдал 2+ результативные передачи за "Арсенал".

Leandro Trossard has provided 2+ assists in a Premier League game for the third time in an Arsenal shirt:



????️????️????️ vs. Fulham (2023)

????️????️ vs. Wolves (2023)

????️????️ vs. Aston Villa (2025)



A playmaker's brace. #ARSAVL pic.twitter.com/kwtcYzUuLG