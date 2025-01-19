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Игрок Арсенала третий раз в своей карьере выполнил две голевые передачи

Англия

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Игрок Арсенала третий раз в своей карьере выполнил две голевые передачи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Арсенала" Леандро Троссард в матче против "Астон Виллы" исполнил две голевые передачи.

По информации Squawka, Леандро Троссард третий раз в своей карьере отдал 2+ результативные передачи за "Арсенал".

Напомним, что матч "Арсенала" с "Астон Виллой" завершился ничьей 2:2.

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Источник:
Squawka_Live
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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