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Игрок Арсенала третий раз в своей карьере выполнил две голевые передачи
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Арсенала" Леандро Троссард в матче против "Астон Виллы" исполнил две голевые передачи.
По информации Squawka, Леандро Троссард третий раз в своей карьере отдал 2+ результативные передачи за "Арсенал".
Leandro Trossard has provided 2+ assists in a Premier League game for the third time in an Arsenal shirt:— Squawka Live (@Squawka_Live) January 18, 2025
????️????️????️ vs. Fulham (2023)
????️????️ vs. Wolves (2023)
????️????️ vs. Aston Villa (2025)
A playmaker's brace. #ARSAVL pic.twitter.com/kwtcYzUuLG
Напомним, что матч "Арсенала" с "Астон Виллой" завершился ничьей 2:2.
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