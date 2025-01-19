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Нападающий Борнмута, оформивший хет-трик в ворота Ньюкасла, поделился эмоциями после матча

Англия

Это был его день

Нападающий Борнмута, оформивший хет-трик в ворота Ньюкасла, поделился эмоциями после матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Борнмута", оформивший хет-трик в ворота "Ньюкасла", поделился эмоциями после матча.

Джастин Клюйверт считает, что команда, несмотря на травмы, совершила невозможное, превосходя соперника

"Это прекрасно. Мы знаем, как тяжело здесь играть.

Приехать сюда с большим количеством травм, которые у нас есть, я думаю, что у нас 12 игроков основного состава, и приехать сюда и доминировать в такой манере — снимаю шляпу перед командой.

Я просто хочу помогать своей команде, выигрывать матчи и быть важным для клуба. Я доволен мячом и, конечно, победой", — сказал Клюйверт.

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Напомним, что "Борнмут" обыграл "Ньюкасл" со счётом 4:1 в выездном матче. "Вишеньки" занимают шестое место в турнирной таблице.

Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
Eurosport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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