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Нападающий Борнмута, оформивший хет-трик в ворота Ньюкасла, поделился эмоциями после матча
Это был его день
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Борнмута", оформивший хет-трик в ворота "Ньюкасла", поделился эмоциями после матча.
Джастин Клюйверт считает, что команда, несмотря на травмы, совершила невозможное, превосходя соперника
"Это прекрасно. Мы знаем, как тяжело здесь играть.
Приехать сюда с большим количеством травм, которые у нас есть, я думаю, что у нас 12 игроков основного состава, и приехать сюда и доминировать в такой манере — снимаю шляпу перед командой.
Я просто хочу помогать своей команде, выигрывать матчи и быть важным для клуба. Я доволен мячом и, конечно, победой", — сказал Клюйверт.
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Напомним, что "Борнмут" обыграл "Ньюкасл" со счётом 4:1 в выездном матче. "Вишеньки" занимают шестое место в турнирной таблице.
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