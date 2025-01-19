Нападающий "Борнмута", оформивший хет-трик в ворота "Ньюкасла", поделился эмоциями после матча.

Джастин Клюйверт считает, что команда, несмотря на травмы, совершила невозможное, превосходя соперника

"Это прекрасно. Мы знаем, как тяжело здесь играть.

Приехать сюда с большим количеством травм, которые у нас есть, я думаю, что у нас 12 игроков основного состава, и приехать сюда и доминировать в такой манере — снимаю шляпу перед командой.

Я просто хочу помогать своей команде, выигрывать матчи и быть важным для клуба. Я доволен мячом и, конечно, победой", — сказал Клюйверт.