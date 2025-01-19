  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Команда Виталия Миколенко принимает ТОП-клуб АПЛ. Вышел ли украинец с первых минут?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команда Виталия Миколенко принимает ТОП-клуб АПЛ. Вышел ли украинец с первых минут?

Англия

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени

Команда Виталия Миколенко принимает ТОП-клуб АПЛ. Вышел ли украинец с первых минут?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон", в котором играет украинский защитник Виталий Миколенко принимает "Тоттенхэм" на "Гудиссон Парк".

Украинец – в стартовом составе

В Английской Премьер-Лиге Виталий Миколенко сыграл 18 матчей, в которых получил две жёлтых карточки.

Это 66-я встреча между командами. "Эвертон" победил "Тоттенхэм" в 9-ти матчах, в т.ч в 5 домашних. "Тоттенхэм" побеждал в 31-м матче, в т.ч в 10-ти выездных. 25 матчей между командами закончились вничью.

В пяти последних встречах в АПЛ на "Гудиссон Парк" команды не выявляли победителя.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Арне Слот рассказал, как Нуньес забил два гола в матче против Брентфорда
yellow-arrow
МЮ стремится к первой десятке. Манчестер Юнайтед - Брайтон. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Миколенко против шпор. Эвертон - Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча АПЛ
Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Everton
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости