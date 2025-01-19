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Команда Виталия Миколенко принимает ТОП-клуб АПЛ. Вышел ли украинец с первых минут?
Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон", в котором играет украинский защитник Виталий Миколенко принимает "Тоттенхэм" на "Гудиссон Парк".
Украинец – в стартовом составе
Your Toffees to face @SpursOfficial! ????#EVETOT pic.twitter.com/0f372UDbt0— Everton (@Everton) January 19, 2025
В Английской Премьер-Лиге Виталий Миколенко сыграл 18 матчей, в которых получил две жёлтых карточки.
Это 66-я встреча между командами. "Эвертон" победил "Тоттенхэм" в 9-ти матчах, в т.ч в 5 домашних. "Тоттенхэм" побеждал в 31-м матче, в т.ч в 10-ти выездных. 25 матчей между командами закончились вничью.
В пяти последних встречах в АПЛ на "Гудиссон Парк" команды не выявляли победителя.
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Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.
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