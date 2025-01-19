Легенда Ливерпуля Стив Макманаман отозвался об украинском защитнике из АПЛ

Вчера прошел матч "Ньюкасл" – "Борнмут". Украинец Илья Забарный провел на поле весь матч, игра завершилась победой "вишен" со счетом 4:1.

Легенда "Ливерпуля" Стив Макманаман оценил игру украинца:

"Они могли забить больше, но забить четыре гола в ворота "Ньюкасла" – это уже большое достижение. Клюйверт получает все аплодисменты за свой хет-трик, и я думаю, что Забарный и Хейсен также были невероятными. Они буквально летали по всему полю, это было отличное выступление с их стороны".