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Легенда Ливерпуля Стив Макманаман отозвался об украинском защитнике из АПЛ

Англия

Впечатлён игрой

Легенда Ливерпуля Стив Макманаман отозвался об украинском защитнике из АПЛ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера прошел матч "Ньюкасл" – "Борнмут". Украинец Илья Забарный провел на поле весь матч, игра завершилась победой "вишен" со счетом 4:1.

Легенда "Ливерпуля" Стив Макманаман оценил игру украинца:

"Они могли забить больше, но забить четыре гола в ворота "Ньюкасла" – это уже большое достижение. Клюйверт получает все аплодисменты за свой хет-трик, и я думаю, что Забарный и Хейсен также были невероятными. Они буквально летали по всему полю, это было отличное выступление с их стороны".

Добавим, что после победы Илья Забарный в своем Instagram опубликовал пост, в котором поблагодарил болельщиков:

"Наше путешествие продолжается. Спасибо за поддержку, "вишни".

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Борнмут Стив Макманаман Илья Забарный
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Источник:
sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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