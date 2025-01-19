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Арне Слот рассказал, как Нуньес забил два гола в матче против Брентфорда
О победных голах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Арне Слот рассказал, как нападающий Дарвин Нуньес забил два гола в матче против "Брентфорда".
Уругвайский нападающий забил на 90+1 и 90+3 минутах.
"Первый гол был забит после долгой подготовки, второй — в контратаке. Он, конечно, может забивать голы, когда команда играет в низкий блок, потому что он нападающий и опасен при подаче угловых. Сразу после выхода на поле у него был неплохой шанс, когда Энди Робертсон подал угловой", - заметил Слот.
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Дарвин Нуньес вырвал победу над "Брентфордом" и принёс "Ливерпулю" 3 очка. Это третий им четвёртый голы нападающего в Премьер-Лиге.
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