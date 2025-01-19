  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арне Слот рассказал, как Нуньес забил два гола в матче против Брентфорда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арне Слот рассказал, как Нуньес забил два гола в матче против Брентфорда

Англия

О победных голах

Арне Слот рассказал, как Нуньес забил два гола в матче против Брентфорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Арне Слот рассказал, как нападающий Дарвин Нуньес забил два гола в матче против "Брентфорда".

Уругвайский нападающий забил на 90+1 и 90+3 минутах.

"Первый гол был забит после долгой подготовки, второй — в контратаке. Он, конечно, может забивать голы, когда команда играет в низкий блок, потому что он нападающий и опасен при подаче угловых. Сразу после выхода на поле у него был неплохой шанс, когда Энди Робертсон подал угловой", - заметил Слот.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Дарвин Нуньес вырвал победу над "Брентфордом" и принёс "Ливерпулю" 3 очка. Это третий им четвёртый голы нападающего в Премьер-Лиге.

По теме
yellow-arrow
МЮ стремится к первой десятке. Манчестер Юнайтед - Брайтон. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Миколенко против шпор. Эвертон - Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Легенда Ливерпуля Стив Макманаман отозвался об украинском защитнике из АПЛ
Арне Слот Дарвин Нуньес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости