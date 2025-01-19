Арне Слот рассказал, как Нуньес забил два гола в матче против Брентфорда

Арне Слот рассказал, как нападающий Дарвин Нуньес забил два гола в матче против "Брентфорда".

Уругвайский нападающий забил на 90+1 и 90+3 минутах.

"Первый гол был забит после долгой подготовки, второй — в контратаке. Он, конечно, может забивать голы, когда команда играет в низкий блок, потому что он нападающий и опасен при подаче угловых. Сразу после выхода на поле у него был неплохой шанс, когда Энди Робертсон подал угловой", - заметил Слот.