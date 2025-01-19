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Впервые за три матча. Команда Виталия Миколенко отметилась голом

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Да ещё и какой команде

Впервые за три матча. Команда Виталия Миколенко отметилась голом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Футболисты "Эвертона" впервые за три матча забили гол.

На 13-й минуте матча против "Тоттенхэма" отметился нападающий Доминик Кальверт-Льюин.

Для "ирисок" это первый гол с 26 декабря. Тогда "Эвертон" забил "Манчестер Сити" (1:1). В матчах против "Ноттингема", "Борнмута" и "Астон Виллы" болельщики голов не увидели.

Доминик Кальверт-Льюин забил третий гол за "Эвертон" в Премьер-Лиге в этом сезоне.

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Сейчас "Эвертон" с Виталием Миколенко принимает "Тоттенхэм". Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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