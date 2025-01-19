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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:3. Когда магия Амада Диалло не работает

Англия

"Чайки" закономерно разбивают "красных дьяволов" на "Олд Траффорд"

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:3. Когда магия Амада Диалло не работает

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон" 1:3

Голы: Фернандеш (23, с пенальти) — Минте (5), Митома (60), Рюттер (76)

*На 53-й минуте гол Жоао Педро был отменен из-за фола

"Манчестер Юнайтед": Онана — Йоро, Магуайр, Де Лигт — Мазрауи (Антони, 84), Угарте (Кольер, 64), Мейну (Гарначо, 64), Далот — Диалло, Фернандеш — Зиркзе (Хойлунд, 84)

"Брайтон": Вербрюгген — Уэлтман, Данк, ван Хеке, Эступиньян (Лампти, 84) — Балеба (Гомес, 90+5), Аяри — Минте (Марч, 69), Педро (Энсисо, 90+5), Митома — Уэлбек (Рюттер, 69)

Предупреждения: Угарте (61), Магуайр (90+5) — Балеба (21), Минте (43), Марч (90+9)

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