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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:3. Когда магия Амада Диалло не работает
"Чайки" закономерно разбивают "красных дьяволов" на "Олд Траффорд"
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 22-й тур
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон" 1:3
Голы: Фернандеш (23, с пенальти) — Минте (5), Митома (60), Рюттер (76)
*На 53-й минуте гол Жоао Педро был отменен из-за фола
"Манчестер Юнайтед": Онана — Йоро, Магуайр, Де Лигт — Мазрауи (Антони, 84), Угарте (Кольер, 64), Мейну (Гарначо, 64), Далот — Диалло, Фернандеш — Зиркзе (Хойлунд, 84)
"Брайтон": Вербрюгген — Уэлтман, Данк, ван Хеке, Эступиньян (Лампти, 84) — Балеба (Гомес, 90+5), Аяри — Минте (Марч, 69), Педро (Энсисо, 90+5), Митома — Уэлбек (Рюттер, 69)
Предупреждения: Угарте (61), Магуайр (90+5) — Балеба (21), Минте (43), Марч (90+9)
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