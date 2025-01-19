Впервые с 2017 года. Эвертон в первом тайме матча с Тоттенхэмом повторил достижение

"Эвертон" в первом тайме матча с "Тоттенхэмом" повторил достижение 2017 года.

Ливерпульский клуб забил 3 и больше гола в первом тайме. Последний раз это случалось в феврале 2017 года в матче против "Борнмута" (6:3).

Голами в первом тайме того матча отметились Джеймс Маккарти и Ромелу Лукаку, оформивший дубль.

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Первый тайм матча против "Тоттенхэма" закончился со счётом 3:0. Голы забили Кальверт-Льюин, Ндиайе и автоголом отметился защитник лондонцев Арчи Грей.