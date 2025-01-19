АПЛ. Ноттингем Форест преодолевает Саутгемптон и сравнивается по очкам с Арсеналом

В непростом матче "Ноттингем Форест" таки побеждает полного аутсайдера АПЛ - "Саутгемптон". Сначала для "лесников" игра давалась очень легко. 3:0 в первом тайме это подтверждают.

Однако после перерыва гости сделали все, чтобы отыграться. И у них почти получилось. 2 гола от команды Юрича крепкому оппоненту тоже стоит отмечать.

После этой победы "Ноттингем" остался на 3-м месте АПЛ, но сравнялся очками со вторым "Арсеналом". "Саутгемптон" на глубоком дне. Целых 8 очков его отделяет от следующей позиции.

АПЛ. 22 тур

19.01.2025. "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

"Ноттингем Форест" - "Саутгемптон“ 3:2

Голы: Андерсон 11, Хадсон-Одой 28, Вуд 41 - Беднарек 60, Онуачу 90+1