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АПЛ. Ноттингем Форест преодолевает Саутгемптон и сравнивается по очкам с Арсеналом

Англия

Прогнозируемые 3 балла

АПЛ. Ноттингем Форест преодолевает Саутгемптон и сравнивается по очкам с Арсеналом

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В непростом матче "Ноттингем Форест" таки побеждает полного аутсайдера АПЛ - "Саутгемптон". Сначала для "лесников" игра давалась очень легко. 3:0 в первом тайме это подтверждают.

Однако после перерыва гости сделали все, чтобы отыграться. И у них почти получилось. 2 гола от команды Юрича крепкому оппоненту тоже стоит отмечать.

После этой победы "Ноттингем" остался на 3-м месте АПЛ, но сравнялся очками со вторым "Арсеналом". "Саутгемптон" на глубоком дне. Целых 8 очков его отделяет от следующей позиции.

АПЛ. 22 тур

19.01.2025. "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

"Ноттингем Форест" - "Саутгемптон“ 3:2

Голы: Андерсон 11, Хадсон-Одой 28, Вуд 41 - Беднарек 60, Онуачу 90+1

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Ноттингем Форест АПЛ Саутгемптон
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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