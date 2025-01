АПЛ. Эвертон – Тоттенхэм 3:2. Мойес еще умеет побеждать тех, кто сильнее

Английская Премьер-лига, 22 тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Встречались соседи турнирной таблицы. Это факт. Однако если перед матчем "Эвертону" реально угрожала зона вылета, то "Тоттенхэм" имел ощутимый запас. Но решили "шпоры", что можно этот запас уже транжирить.

Очень интенсивно в атаке начали "ириски". Это совсем не та команда, которая играла под Дайчем. Хотя футболисты те же. Хозяева не сторонились борьбы, давили вперед и обостряли. Очень скоро Мойес продемонстрировал, что "Эвертон" умеет не только в автобус играть.

На седьмой минуте с дальней дистанции бил Линдстрем – удар парировал Киснки. А практически сразу после этого "Эвертон" открыл счет в матче. Гуэ нашел в опасной зоне Калверта-Льюина, тот накрутил троих соперников и пробил мимо голкипера. Первый гол нападающего с сентября. Такое чувство, что Доминик был в спячке и только что проснулся.

Дальше было относительное затишье, после которого взорвались сразу две команды. Всерьез в игру вступал Пикфорд, дважды парировав удары Сона с очень хороших позиций. Его визави – Кински – однажды перевел удар Мангала в каркас ворот, а еще раз чех очень рискованно, но четко сыграл на выходе.

Однако на 30-й минуте хозяева все же пробили голкипера второй раз. Гуе снова оформил ассист. Но он больше "для галочки". Всю работу проделал Илимн Ндиае, который после индивидуального слалома пробил мимо Кински. Четвертый гол нападающего в текущем сезоне АПЛ.

Атакующий пыл "Тоттенхэма" вообще упал. А к концу первого тайма это привело к курьезному голу. Калверт-Льюин пробил головой после навеса Тарковски, а на дальней штанге оказался 18-летний Арчи Грей – он срезал мяч в свои ворота.

3:0 и большое преимущество хозяев на поле. Реальных шансов у гостей было мало. Разве если “ириски” засядут в обороне. Здесь бы пригодились наставления Шона Дайча. Ведь в конце концов "Тоттенхэм" дважды смог забить. А параллельно за весь второй тайм "Эвертон" создал момент только после ошибки Кински, но его простил Калверт-Льюин.

На 77 минуте Кулусевский отличился первым голом "Тоттенхэма", удачно сыграв на подборе. В компенсированное ко второму тайма время забил джокер Ришарлисон, который вышел в перерыве. В этот раз угловой удачно использовали гости. Но этого было не достаточно.

