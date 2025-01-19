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Джастин Клюйверт: Это одна победа над отцом

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Джастин Клюйверт: Это одна победа над отцом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Борнмута" Джастин Клюйверт в интервью BBC рассказал об "победе" над отцом и надеждах команды.

Отец нападающего Патрик Клюйверт играл за "Ньюкасл" и забил только один гол на "Сент-Джеймс Парк". Футболист "Борнмута" решил подшутить.

"Я слышал, что у меня уже больше голов, чем у него, так что это одна победа над ним. Я болел за "Ньюкасл", когда был моложе — к сожалению для них, Клюйверт теперь играет за другую команду", — сказал 25-летний футболист в интервью BBC Match of the Day

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Джастин Клюйверт заметил, что дух команды заключается в доверии и выразил надежду, что "Борнмут" способен претендовать на высокие места.

"Мы можем мечтать о большем. Мы можем зайти очень далеко. Такой результат просто потрясает.

Это лучшее чувство в мире. Мы доверяем друг другу и верим друг в друга. Я думаю, что в этом и заключается дух нашей команды", - сказал Клюйверт.

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Напомним, что Джастин Клюйверт оформил хет-трик в ворота "Ньюкасла". Сейчас на счету нападающего 10 голов в АПЛ.

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Патрик Клюйверт Ньюкасл Борнмут Джастин Клюйверт
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Источник:
BBC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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