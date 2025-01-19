Джастин Клюйверт: Это одна победа над отцом

Нападающий "Борнмута" Джастин Клюйверт в интервью BBC рассказал об "победе" над отцом и надеждах команды.

Отец нападающего Патрик Клюйверт играл за "Ньюкасл" и забил только один гол на "Сент-Джеймс Парк". Футболист "Борнмута" решил подшутить.

"Я слышал, что у меня уже больше голов, чем у него, так что это одна победа над ним. Я болел за "Ньюкасл", когда был моложе — к сожалению для них, Клюйверт теперь играет за другую команду", — сказал 25-летний футболист в интервью BBC Match of the Day

Джастин Клюйверт заметил, что дух команды заключается в доверии и выразил надежду, что "Борнмут" способен претендовать на высокие места.

"Мы можем мечтать о большем. Мы можем зайти очень далеко. Такой результат просто потрясает.

Это лучшее чувство в мире. Мы доверяем друг другу и верим друг в друга. Я думаю, что в этом и заключается дух нашей команды", - сказал Клюйверт.