Впервые за 130 лет. Манчестер Юнайтед повторил долговечный антирекорд

В матче 22 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" уступил на "Олд Траффорд" "Брайтону". Это было шестое домашнее поражение для манкунианцев в этом сезоне.

Как сообщает Opta, за 12 стартовых поединков чемпионата последний раз МЮ проигрывал шесть раз еще в сезоне 1893-1894 годов.

