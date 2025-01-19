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Впервые за 130 лет. Манчестер Юнайтед повторил долговечный антирекорд

Англия
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Падение продолжается?

Впервые за 130 лет. Манчестер Юнайтед повторил долговечный антирекорд

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 22 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" уступил на "Олд Траффорд" "Брайтону". Это было шестое домашнее поражение для манкунианцев в этом сезоне.

Как сообщает Opta, за 12 стартовых поединков чемпионата последний раз МЮ проигрывал шесть раз еще в сезоне 1893-1894 годов.

В общей сложности "красные дьяволы" в текущем розыгрыше АПЛ набрали 16 очков дома из 36 возможных. Они находятся на 13-м месте в чемпионате.

Следующий поединок на “Олд Траффорд” в рамках Премьер-лиги команда проведет 2 февраля против “Кристал Пэлас”.

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Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед
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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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