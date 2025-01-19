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Впервые за 130 лет. Манчестер Юнайтед повторил долговечный антирекорд
Падение продолжается?
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 22 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" уступил на "Олд Траффорд" "Брайтону". Это было шестое домашнее поражение для манкунианцев в этом сезоне.
Как сообщает Opta, за 12 стартовых поединков чемпионата последний раз МЮ проигрывал шесть раз еще в сезоне 1893-1894 годов.
6 - Manchester United have suffered their sixth home Premier League defeat of the season, their most from their opening 12 home matches of a league season since 1893-94 (7). Dismal. pic.twitter.com/cr3IEKRZvP— OptaJoe (@OptaJoe) January 19, 2025
В общей сложности "красные дьяволы" в текущем розыгрыше АПЛ набрали 16 очков дома из 36 возможных. Они находятся на 13-м месте в чемпионате.
Следующий поединок на “Олд Траффорд” в рамках Премьер-лиги команда проведет 2 февраля против “Кристал Пэлас”.
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