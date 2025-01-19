АПЛ. Ипсвич – Манчестер Сити 0:6. Роботизированные горожане, которых мы успели забыть

Киран Маккенна хорошо готовился к противостоянию с "Манчестер Сити". Он пытался воспроизвести то, что прошло с "Челси" несколько недель назад, поэтому вышел в стартовом составе с пятеркой защитников. Осторожность и причины этой осторожности очевидны, к ним в гости пожаловала хоть и частично проблемная, но понемногу восстанавливающая свою форму команда Пепа Гвардиолы.

Сам Гвардиола также удивил. Например тем, что выпустил Матеуша Нуньеша на правый фланг обороны. На какой позиции в системе Пепа Матеуш только не играл, наверное, остается только сыграть в воротах, чтобы собрать полную коллекцию. Во всем остальном состав был ожидаемым, да и сама игра, как оказалось, тоже.

Сначала команды скорее присматривались друг к другу, если какая-то опасность у ворот Эдерсона и возникала, то именно после стандартов, там было несколько ударов, с которыми удалось справиться не без помощи Эдерсона. В чем же принципиальная разница этого матча и противостояния "трактористов" с "Челси", которое они выиграли 2:0? В реализации соперника. Команда Пепа забивала то, что создавала, тем самым не позволив Дилепу и компании вернуться в игру.

Открыли счет "горожане" на 27-й минуте, когда Доку начал атаку, забросил в штрафную на Де Брюйне, а бельгиец продолжил дальше на Фила Фодена, который нашел возможность закатить круглого в сетку ворот. Через три минуты простая атака, вновь соперник забит возле собственной штрафной площади и передача вдоль для Ковачича, сильно и точно пробившего в нижний угол. Отчасти повезло, ведь защитник был близок к тому, чтобы этот выстрел заблокировать.

И на этом уже было все. "Сити" забили дважды, контролировали игру, а „трактористы“ опустили руки. К концу тайма снова атака пошла по левому флангу и снова передача от Де Брюйне на Фодена в центр, откуда Фил оформил дубль. Уже тогда можно было давать финальный свисток, но это был свисток только на перерыв.

Второй тайм начался с неплохого момента от хозяев и сейва Эдерсона, а дальше "горожане" продолжили делать свое привычное дело. Сначала Доку сделал счет 4:0, а через несколько минут Холанд забил свой первый гол после подписания того самого контракта на 9 с половиной лет. Красиво нашел Доку своей передачей нападающего, а тот в касание без проблем отправил мяч в ворота. 0:5.

После этого Гвардиола дал отдохнуть главным творцам атаки, заменив Де Брюйне, Фодена и Холанда. Вышли молодые и голодные. И они забили ещё. Великолепную передачу в центр штрафной площади выполнил Ковачич, а Макети элегантно головой перебросил голкипера и довел счет до 0:6.

"Горожане" снова почувствовали вкус легкой победы, они наслаждались легкостью своих действий и это выглядело как возвращение той команды, которую мы все так давно знаем и к которой привыкли. Надолго ли это возвращение, или только яркая вспышка на короткий период? Узнаем, а пока результат говорит сам за себя, "Сити" уничтожил подопечных Маккенны и вышел на четвертую строчку как минимум до вечера понедельника, когда сыграет свой матч "Челси". Что касается "трактористов", то они имеют 16 очков и находятся на 18-м месте, в зоне вылета.

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Манчестер)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Ипсвич" — "Манчестер Сити" 0:6

Голы: Фоден (27, 42), Ковачич (30), Доку (49), Холанд (57), Макети (69)

"Ипсвич": Уолтон — Джонсон, Годфри (Туанзебе, 64), О'Ши, Берджесс, Дэвис — Хатчинсон (Тейлор, 74), Каюсте (Луонго, 64), Морси, Кларк (Филоджен, 64) — Дилеп (Херст, 74)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Нуньеш, Диаш, Аканджи (О'Райли, 73), Гвардиол — Гюндоган, Ковачич (Льюис, 73) — Фоден (Грилиш, 63), Де Брюйне (Макети, 63), Доку — Холанд (Мубама, 63)

Предупреждения: Нуньеш (79)