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Лечче отклонил большое предложение Ман Юнайтед по поводу молодого таланта

Англия
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Пока не хочет прощаться с футболистом

Лечче отклонил большое предложение Ман Юнайтед по поводу молодого таланта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" сделал большое предложение "Лечче" по трансферу флангового защитника Патрика Доргу. Об этом сообщает Николо Скира.

Правда, итальянский клуб отказался продавать 20-летнего игрока. "Лечче" хочет сохранить его как минимум на вторую часть сезона тоже.

В текущем чемпионате Италии на счету датчанина 20 проведенных матчей, в которых он оформил три гола и один ассист. Также имеет в пассиве две желтые и одну красную карточку. В основном тренер его использовал на позиции левого защитника.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.

Отметим, что "Лечче" идет на 16 месте Серии А – на расстоянии одного очка от зоны вылета.

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Манчестер Юнайтед Лечче
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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