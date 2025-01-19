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Лечче отклонил большое предложение Ман Юнайтед по поводу молодого таланта
Пока не хочет прощаться с футболистом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" сделал большое предложение "Лечче" по трансферу флангового защитника Патрика Доргу. Об этом сообщает Николо Скира.
Правда, итальянский клуб отказался продавать 20-летнего игрока. "Лечче" хочет сохранить его как минимум на вторую часть сезона тоже.
В текущем чемпионате Италии на счету датчанина 20 проведенных матчей, в которых он оформил три гола и один ассист. Также имеет в пассиве две желтые и одну красную карточку. В основном тренер его использовал на позиции левого защитника.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.
Отметим, что "Лечче" идет на 16 месте Серии А – на расстоянии одного очка от зоны вылета.
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