Лечче отклонил большое предложение Ман Юнайтед по поводу молодого таланта

"Манчестер Юнайтед" сделал большое предложение "Лечче" по трансферу флангового защитника Патрика Доргу. Об этом сообщает Николо Скира.

Правда, итальянский клуб отказался продавать 20-летнего игрока. "Лечче" хочет сохранить его как минимум на вторую часть сезона тоже.

В текущем чемпионате Италии на счету датчанина 20 проведенных матчей, в которых он оформил три гола и один ассист. Также имеет в пассиве две желтые и одну красную карточку. В основном тренер его использовал на позиции левого защитника.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.

Отметим, что "Лечче" идет на 16 месте Серии А – на расстоянии одного очка от зоны вылета.