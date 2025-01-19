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Аморим: Я не собираюсь менять свое видение игры. Игроки будут страдать, и болельщики будут страдать

Англия
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Аморим: Я не собираюсь менять свое видение игры. Игроки будут страдать, и болельщики будут страдать

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал поражение от "Брайтона" (1:3) в 22-м туре АПЛ.

"Это было похоже на другие игры. Мы пропустили несколько голов, которые не должны были пропустить, а потом было очень тяжело владеть мячом, потому что мы очень волновались. Мы играли в хороший футбол, но только в небольшие промежутки времени. Поэтому он не был последовательным, и мы нервничаем, а потом снова пропускаем гол в начале. После этого очень тяжело изменить ситуацию. Мы очень волновались и очень нервничали, а они были лучше. Это чувствуется за пределами поля, и все становится очень запутанным".

"Ясно, что я не собираюсь менять свое видение игры. Я это очень четко осознаю. Игроки будут страдать, и болельщики будут страдать. Мне очень жаль, но у меня есть только один способ делать вещи. Нам нужно пережить этот момент, и всем понятно, что мы будем делать. Я объяснил эту ситуацию. Я буду играть так, как я играю, потому что такова была идея. Я был очень откровенным во всем, с болельщиками, с правлением и со всеми. Они знали, чего от меня ожидать. Но это не главное, это неприемлемо проигрывать столько игр. В пяти играх дома проиграть четыре и выиграть одну - это очень тяжело для любого клуба. Представьте себе это в "Манчестер Юнайтед" - поэтому нам нужно совершенствоваться", - сказал Аморим.

После 22-х туров "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. В четверг, 23-го января, команда сыграет против "Рейнджерса" в Лиге Европы.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
www.manutd.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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