Аморим: Я не собираюсь менять свое видение игры. Игроки будут страдать, и болельщики будут страдать

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал поражение от "Брайтона" (1:3) в 22-м туре АПЛ.

"Это было похоже на другие игры. Мы пропустили несколько голов, которые не должны были пропустить, а потом было очень тяжело владеть мячом, потому что мы очень волновались. Мы играли в хороший футбол, но только в небольшие промежутки времени. Поэтому он не был последовательным, и мы нервничаем, а потом снова пропускаем гол в начале. После этого очень тяжело изменить ситуацию. Мы очень волновались и очень нервничали, а они были лучше. Это чувствуется за пределами поля, и все становится очень запутанным".

"Ясно, что я не собираюсь менять свое видение игры. Я это очень четко осознаю. Игроки будут страдать, и болельщики будут страдать. Мне очень жаль, но у меня есть только один способ делать вещи. Нам нужно пережить этот момент, и всем понятно, что мы будем делать. Я объяснил эту ситуацию. Я буду играть так, как я играю, потому что такова была идея. Я был очень откровенным во всем, с болельщиками, с правлением и со всеми. Они знали, чего от меня ожидать. Но это не главное, это неприемлемо проигрывать столько игр. В пяти играх дома проиграть четыре и выиграть одну - это очень тяжело для любого клуба. Представьте себе это в "Манчестер Юнайтед" - поэтому нам нужно совершенствоваться", - сказал Аморим.