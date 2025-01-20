Гвардиола уверен, что возвращение ключевых игроков Ман Сити поможет команде выйти на свой прежний уровень

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу своей команды над "Ипсвичем" (6:0) в матче 22-го тура АПЛ.

"Мы сыграли очень хорошо. Мы были очень агрессивными, быстро передвигали мяч, футболисты принимали мудрые решения на поле. Самым важным сегодня является результат, по очевидным причинам, а также то, что игроки осознают, кем мы были. Мы поняли, что когда мы играем таким образом, мы можем конкурировать с другими и быть командой, которой нравится делать то, что нам нравится".

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"Надеюсь, игроки тоже это чувствуют. В последнее время мы много говорили о том, чего нам не хватает. В частности, об отсутствии ключевых игроков. Очень важно, что на поле вернулся Рубен Диаш. Фил Фоден был не в лучшей форме в течение первых двух-трех месяцев. Надеюсь, что шаг за шагом, больше наших игроков сможет вернуться, мы сможем быть более последовательными и чаще показывать такую игру, чего раньше мы не делали", — добавил Гвардиола.

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Заметим, что "Манчестер Сити" на данный момент занимает четвертое место в АПЛ, набрав 38 очков после 22-х туров в чемпионате Англии. Свой следующий матч "горожане" проведут в Лиге чемпионов с "ПСЖ". Игра состоится в среду, 22-го января. Начало поединка в 22:00.