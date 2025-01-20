  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола уверен, что возвращение ключевых игроков Ман Сити поможет команде выйти на свой прежний уровень
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола уверен, что возвращение ключевых игроков Ман Сити поможет команде выйти на свой прежний уровень

Англия
Обновлено

Наставник горожан доволен игрой своих подопечных

Гвардиола уверен, что возвращение ключевых игроков Ман Сити поможет команде выйти на свой прежний уровень

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу своей команды над "Ипсвичем" (6:0) в матче 22-го тура АПЛ.

"Мы сыграли очень хорошо. Мы были очень агрессивными, быстро передвигали мяч, футболисты принимали мудрые решения на поле. Самым важным сегодня является результат, по очевидным причинам, а также то, что игроки осознают, кем мы были. Мы поняли, что когда мы играем таким образом, мы можем конкурировать с другими и быть командой, которой нравится делать то, что нам нравится".

Читайте такжеГвардиола прокомментировал подписание нового контракта Холанда с Манчестер Сити

"Надеюсь, игроки тоже это чувствуют. В последнее время мы много говорили о том, чего нам не хватает. В частности, об отсутствии ключевых игроков. Очень важно, что на поле вернулся Рубен Диаш. Фил Фоден был не в лучшей форме в течение первых двух-трех месяцев. Надеюсь, что шаг за шагом, больше наших игроков сможет вернуться, мы сможем быть более последовательными и чаще показывать такую игру, чего раньше мы не делали", — добавил Гвардиола.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Заметим, что "Манчестер Сити" на данный момент занимает четвертое место в АПЛ, набрав 38 очков после 22-х туров в чемпионате Англии. Свой следующий матч "горожане" проведут в Лиге чемпионов с "ПСЖ". Игра состоится в среду, 22-го января. Начало поединка в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Все увереннее и увереннее. Ипсвич - Манчестер Сити 0:6. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лондонский топ-клуб сохраняет интерес к одному из лучших нападающих АПЛ в этом сезоне
yellow-arrow
Динамо в ЛЕ, Шахтер в ЛЧ, Трубин против Барсы, Ман Сити – Челси. Расписание футбола на 20 – 26 января
Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости