Лондонский топ-клуб сохраняет интерес к одному из лучших нападающих АПЛ в этом сезоне

Лондонский "Арсенал" сохраняет интерес к одному из лучших нападающих АПЛ в этом сезоне.

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний форвард "Вулверхэмптона" Матеус Кунья, который до сих пор не подписал новый контракт с клубом, вызывает заинтересованность со стороны других команд, внимательно наблюдающих за его ситуацией. Между игроком и клубом была достигнута устная договоренность о новом соглашении, однако бразилец не поставил свою подпись, утвердив сотрудничество с "волками". Представители "Вулвз" и футболиста согласовывают окончательные детали.

Читайте также Арсенал определился с главными целями в преддверии зимнего трансферного окна

Также Романо уточняет, что на фоне этой неопределенности руководство "Арсенала" присматривается к Кунье во время зимнего трансферного окна. Перспективный форвард находится в их списке целей.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в этом сезоне Матеус Кунья забил 10 голов и отдал 4 ассиста в 20 матчах за "Вулверхэмптон" в АПЛ.