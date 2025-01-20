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Лондонский топ-клуб сохраняет интерес к одному из лучших нападающих АПЛ в этом сезоне

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Несмотря на то, что игрок до сих пор ведет переговоры со своей командой относительно нового контракта

Лондонский топ-клуб сохраняет интерес к одному из лучших нападающих АПЛ в этом сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" сохраняет интерес к одному из лучших нападающих АПЛ в этом сезоне.

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний форвард "Вулверхэмптона" Матеус Кунья, который до сих пор не подписал новый контракт с клубом, вызывает заинтересованность со стороны других команд, внимательно наблюдающих за его ситуацией. Между игроком и клубом была достигнута устная договоренность о новом соглашении, однако бразилец не поставил свою подпись, утвердив сотрудничество с "волками". Представители "Вулвз" и футболиста согласовывают окончательные детали.

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Также Романо уточняет, что на фоне этой неопределенности руководство "Арсенала" присматривается к Кунье во время зимнего трансферного окна. Перспективный форвард находится в их списке целей.

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Напомним, что в этом сезоне Матеус Кунья забил 10 голов и отдал 4 ассиста в 20 матчах за "Вулверхэмптон" в АПЛ.

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Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Матеус Кунья
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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